Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională

Miliardarul Elon Musk are o veste proastă pentru oamenii cu salarii mari sau cu economii în bancă: banii nu vor mai conta prea mult în viitor, crede el. În forța de muncă a viitorului, dominată de inteligența artificială și robotică, salariile vor deveni inexistente și, prin urmare, banii vor deveni irelevanți.

„Cred că banii dispar ca și concept, sincer”, a spus fondatorul SpaceX și Tesla într-un podcast, potrivit Fortune.

„Pare oarecum ciudat, dar într-un viitor în care oricine poate avea orice, nu mai ai nevoie de bani pentru alocarea forței de muncă. Dacă inteligența artificială și robotica devin suficient de mari pentru a satisface toate nevoile umane, atunci banii nu vor mai fi necesari. Relevanța lor scade dramatic”, a explicat el.

În esență, dacă roboții pot construi case, cultiva alimente, fabrica bunuri și chiar oferi servicii precum asistența medicală și educația la un cost aproape zero, atunci salariile vor înceta să mai fie mecanismul care determină cine cât primește.

Dacă oamenii pot avea practic orice își doresc datorită inteligenței artificiale, își vor putea petrece timpul făcând ceea ce le place, iar banii nu vor mai avea relevanță.

Este o teorie pe care Musk o susține de mult timp. Chiar și acum doi ani, când ChatGPT era relativ nou, miliardarul îi spunea fostului prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, că „AI va putea face totul” și că munca va deveni efectiv „ca un hobby”.

Dar viziunea lui Musk lasă întrebări fără răspuns care depășesc literatura science fiction. Dacă banii dispar, cum se va decide cine are acces la resurse – de exemplu, la o casă mai mare într-o locație mai bună?

Miliardarul nu a stabilit nici un interval de timp exact pentru momentul în care societatea nu va mai avea nevoie de bani pentru a cumpăra alimente, proprietăți imobiliare și alte bunuri de primă necesitate. Însă afirmațiile sale îndrăznețe despre momentul în care se va termina munca sugerează că o astfel de schimbare ar putea avea loc în următorul deceniu.

„În mai puțin de 20 de ani - poate chiar și în 10 sau 15 ani - progresele în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii ne vor aduce în punctul în care munca va fi opțională”, a spus Musk.

Tehnologii precum ChatGPT și Google Gemini au atenuat deja povara unor sarcini consumatoare de timp, cum ar fi curățarea datelor, sumarizarea și alte sarcini administrative. Până în 2029, un sondaj realizat anul trecut a constatat că inteligența artificială le va economisi angajaților până la 12 ore pe săptămână.

Totuși, oamenii au mai auzit astfel de promisiuni.

În 1930, John Maynard Keynes a prezis că progresul tehnologic va permite oamenilor să lucreze doar 15 ore pe săptămână până în 2030. Productivitatea a crescut într-adevăr. Timpul liber, nu. În schimb, se așteaptă adesea ca angajații să facă mai mult, nu mai puțin, cu timpul economisit.

Ceea ce face ca acest moment să fie diferit este rata schimbării care are loc sub ochii noștri. Inteligența artificială nu este o teorie îndepărtată sau un film de science fiction - este aici și se mișcă într-un ritm care îi îngrijorează chiar și pe Bill Gates și pe omul din spatele ChatGPT, Sam Altman.

Șefa de cabinet a Anthropic, Avital Balwit, a avertizat anterior că se așteaptă ca majoritatea locurilor de muncă - inclusiv al ei - să devină învechite în doar câțiva ani.

De fapt, Balwit prezice că un milion de roboți cu două picioare ar putea deja prelua locuri de muncă în mai puțin de 10 ani.

Dar, cu „politicile corecte” implementate, ea a spus că angajații s-ar putea bucura de viață la fel ca eșaloanele superioare ale societății: siguri din punct de vedere material, în mare parte șomeri și liberi să-și umple zilele cu preocupări dincolo de munca plătită. Hobby-urile, relațiile și timpul liber ar înlocui naveta și ședințele.

„Dacă reușim să obținem o lume în care oamenii au nevoile materiale satisfăcute, dar nu au nevoie să muncească, aristocrații ar putea fi o comparație relevantă”, a concluzionat Balwit.

Într-o lungă postare pe blog, Vinod Khosla, cofondatorul miliardar al Sun Microsystems și investitor în companii precum Amazon, Google și OpenAI, a reiterat faptul că cheia pentru deblocarea viitorului utopic al lui Musk se află în mâinile guvernelor.

El a scris că AI va depăși oamenii în majoritatea locurilor de muncă, mai rapid și mai ieftin, reducând complet nevoia de muncă umană. Însă, fără intervenție, a avertizat Khosla, rezultatul ar putea fi o „distopie economică”, cu bogăția concentrată în vârf, în timp ce atât munca intelectuală, cât și cea fizică ar fi devalorizate.

„Pe măsură ce inteligența artificială reduce costurile forței de muncă și crește productivitatea, rolul reglementărilor guvernamentale va fi crucial în gestionarea distribuției bogăției și menținerea bunăstării sociale”, a adăugat el.

Soluția propusă de Khosla este un venit de bază universal pentru a se asigura că oamenii pot trăi bine chiar și atunci când locurile de muncă dispar. Dacă este făcut corect, a susținut el, ar putea elibera oamenii de rutina zilnică a muncii și ar putea redefini ce înseamnă să trăiești o viață plină de sens.

