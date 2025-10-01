Live TV

Elon Musk pregătește un rival la Wikipedia, despre care spune că va fi „o îmbunătățire semnificativă” față de enciclopedia online

Elon Musk
Foto: Kevin Lamarque - Pool/Getty Images

Elon Musk a afirmat, marți, că dezvoltă un „rival pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligență artificială xAI, anunțând planuri privind o platformă online denumită Grokipedia”.

Elon Musk, proprietarul rețelei sociale X, a declarat că noul serviciu va reprezenta o îmbunătățire semnificativă” față de enciclopedia online consacrată, ale cărei articole sunt create și editate de voluntari.

Miliardarul acuză de mult timp Wikipedia de partizanat politic, susținând că enciclopedia online reflectă mai mult opiniile de stânga. În schimb, Musk și-a aliniat din ce în ce mai mult opiniile cu pozițiile partidelor de dreapta

David Sacks, un aliat al lui Musk care a fost numit recent de președintele Donald Trump în funcția de comisar pentru inteligență artificială (AI) al administrației sale, a criticat utilizarea conținutului Wikipedia pentru antrenarea software-urilor de AI cu puțin timp înainte de anunțul făcut de Elon Musk.

Numele „Grokipedia” al viitoarei platforme online provine de la chatbotul Grok al companiei xAI, pe care Elon Musk l-a descris ca fiind „un căutător maximal al adevărului”.

Cu toate acestea, Grok a stârnit controverse în ultimele luni după ce a făcut o serie de remarci antisemite, pe care compania lui Elon Musk le-a atribuit unei programări defectuoase. 

Elon Musk, furios pe Wikipedia, le cere oamenilor să nu mai finanțeze enciclopedia online „până când echilibrul va fi restabilit” 

