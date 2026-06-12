Facebook și alte servicii Meta au picat. Problemele par a fi de proporții

Facebook a suferit o pană care pare a fi una de proporții. Aplicația web a WhatsApp precum și site-ul Instagram au probleme de asemenea de funcționare.

Problemele au afectat atât Facebook Messenger, cât și aplicația principală și site-ul web. Alte servicii Meta, precum Instagram și WhatsApp, au rămas în mare parte funcționale, în ciuda faptului că utilizează sisteme comune în fundal, deși unele produse, cum ar fi site-ul web al Instagram, au întâmpinat și ele probleme, potrivit The Independent.

Utilizatorii au fost deconectați automat și nu au mai putut să se reconecteze. În schimb, li s-a afișat un mesaj de eroare care indica faptul că „a apărut o eroare neașteptată”.

Site-ul principal al Facebook a afișat, de asemenea, o eroare similară. Vizitatorilor li s-a spus că „ceva nu a funcționat corect” și că compania „lucrează la remedierea problemei și o va rezolva cât mai curând posibil”.

Meta nu operează o pagină oficială de stare pentru produsele sale destinate consumatorilor.

Downdetector, un important site de monitorizare care colectează informații despre întreruperi, părea să fi avut o defecțiune cam în același timp cu întreruperea Facebook, deși nu era clar dacă aceasta era legată de problema rețelelor sociale.

Editor : A.C.