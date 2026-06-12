Live TV

Facebook și alte servicii Meta au picat. Problemele par a fi de proporții

Data actualizării: Data publicării:
meta profimedia
Foto: Profimedia Images

Facebook a suferit o pană care pare a fi una de proporții. Aplicația web a WhatsApp precum și site-ul Instagram au probleme de asemenea de funcționare. 

Problemele au afectat atât Facebook Messenger, cât și aplicația principală și site-ul web. Alte servicii Meta, precum Instagram și WhatsApp, au rămas în mare parte funcționale, în ciuda faptului că utilizează sisteme comune în fundal, deși unele produse, cum ar fi site-ul web al Instagram, au întâmpinat și ele probleme, potrivit The Independent. 

Utilizatorii au fost deconectați automat și nu au mai putut să se reconecteze. În schimb, li s-a afișat un mesaj de eroare care indica faptul că „a apărut o eroare neașteptată”. 

Site-ul principal al Facebook a afișat, de asemenea, o eroare similară. Vizitatorilor li s-a spus că „ceva nu a funcționat corect” și că compania „lucrează la remedierea problemei și o va rezolva cât mai curând posibil”. 

Meta nu operează o pagină oficială de stare pentru produsele sale destinate consumatorilor. 

Downdetector, un important site de monitorizare care colectează informații despre întreruperi, părea să fi avut o defecțiune cam în același timp cu întreruperea Facebook, deși nu era clar dacă aceasta era legată de problema rețelelor sociale. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Heorhii Tikhîi
2
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
3
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
5
După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump s-a răzgândit și anunță: „Am pus capăt...
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
Digi Sport
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru denunță o rețea de pagini de Facebook implicată într-o „campanie coordonată de manipulare” privind legea salarizării
Little child using a tablet covered with a blanket
Încă o țară vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani
Mascați la percheziții
Un bărbat din Constanța a organizat ilegal o „tombolă” pe o reţea socială. Vindea „bilete” cu 100- 200 de lei și promitea premii
social media
Consumul de videoclipuri scurte și dinamice afectează memoria. Cum explică cercetătorii efectul reel-urilor asupra creierului
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Publicaţiile şi personalităţile îşi vor putea crea pagini de profil în Google
Recomandările redacţiei
Qatar
Cum a încercat Qatarul să-și protejeze de atacuri bijuteria...
BUCURESTI - PARLAMENT - EURGEN TOMAC - CONSULTARI PARTIDE- 9 IUN
Lista cu numele pe care Eugen Tomac le propune pentru a forma...
Screenshot 2026-06-12 172650
O ursoaică cu pui a intrat într-o casă din Bușteni: proprietarii au...
prefect tm
Cornelia Elena Micicoi (USR) a demisionat din funcția de prefect de...
Ultimele știri
Proiectul de acord cu SUA prezentat de presa iraniană este fals, afirmă Trump: „Avem de-a face cu oameni foarte necinstiţi”
„Eu nu plec nicăieri”. Reacția premierului Keir Starmer după demisia care a stârnit speculații în Regatul Unit
Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Andreei Marin nu își petrece vacanța la plajă. Unde va lucra Violeta în această vară: „Va învăța foarte...
Cancan
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Fanatik.ro
Lovitură de 750.000 de euro pentru Daniel Pancu la Rapid. Dan Șucu i-a adus un mijlocaș triplu campion în...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Claudiu Petrila de la Rapid a semnat cel mai important contract din viața lui. A spus ”Da” din toată inima
Adevărul
„A deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea”: o ursoaică cu pui a intrat de două ori în casa unui bătrân din...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Salma Hayek a furat toate privirile la deschiderea CM 2026. Apariția ei în costum roșu aprins a făcut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Pîslaru: 40% dintre români la vârsta activă nu lucrează - și cel mai greu abia urmează, când se pensionează...
Newsweek
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
Digi FM
Dan Negru critică două dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor: „Nu le-aș recomanda”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur de fani după ce a făcut publică o fotografie în care apare alături de Sutton...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme