Microsoft a încheiat un acord cu OpenAI, prin care va avea o participație de 27% în cadrul companiei. Care este valoarea tranzacției

ChatGPT
Microsoft și OpenAI au finalizat un nou acord în cadrul unui parteneriat îndelung negociat. Conform noului pact, Microsoft va obține o participație de 27% în OpenAI, în valoare de aproximativ 135 de miliarde de dolari, au anunțat marți cele două companii într-un comunicat, citat de Bloomberg.

Microsoft a anunțat marți că a ajuns la noul acord cu OpenAI pentru a permite producătorului ChatGPT să se restructureze într-o corporație de utilitate publică, în urma căreia compania fondată de Bill Gates ar deține o participație de aproximativ 135 miliarde de dolari - sau 27% - în startup-ul de inteligență artificială.

În plus, Microsoft va avea acces la tehnologia startup-ului de inteligență artificială până în 2032, inclusiv la modelele care au atins nivelul de referință al inteligenței artificiale generale.

Cel mai mare producător de software din lume nu va mai avea dreptul de preempțiune asupra calculatoarelor OpenAI, deși startup-ul s-a angajat să achiziționeze servicii Azure în valoare de 250 de miliarde de dolari.

Acțiunile Microsoft au înregistrat o creștere de aproape 4% la începutul tranzacționării.

Microsoft a dezvăluit încă din 2022 planuri pentru integrarea unui program de generare a imaginilor din OpenAI în motorul său de căutare Bing. O relatare recentă a publicației Information arăta planuri similare care erau în curs de derulare pentru ChatGPT, în vreme ce Microsoft caută să concureze cu liderul de pe piață, Google Search.

