O importantă instituție europeană contrazice trendul privind inteligenţa artificială. Când vor fi înlocuiți angajații umani

Extinderea utilizării inteligenţei artificiale (AI) de către firme ar putea crea locuri de muncă în zona euro, în loc să provoace concedieri, aşa cum se tem mulţi, anticipează Banca Centrală Europeană (BCE) într-o postare pe blogul instituției.

Economiştii dezbat dacă AI ar putea declanşa concedieri în rândul angajaţilor de la birouri, iar un studiu recent al Institutului german Ifo arată că peste un sfert dintre firmele din cea mai mare economie europeană se aşteaptă ca AI să ducă la pierderi de locuri de muncă în următorii cinci ani.

Un studiu BCE, intitulat „Accesul companiilor la finanţare”, arată însă că firmele care utilizează masiv AI este mult mai probabil să facă angajări în viitorul apropiat.

„Cu alte cuvinte, întreprinderile care utilizează masiv AI tind, în medie, să facă angajări şi nu concedieri”. De asemenea, sunt mai multe şanse ca firmele care intenţionează să investească în AI să aibă aşteptări pozitive privind viitoarea creştere a forţei de muncă, se arată în postarea pe blog, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Perspective pe termen lung

„Este valabilă concluzia privind nivelul investiţiilor planificate în AI, iar datele sugerează că o pauză în angajări în urma investiţiilor în tehnologia AI este de asemenea puţin probabilă în următorul an”.

Totuşi, perspectivele s-ar putea schimba pe termen mai lung, avertizează economiştii BCE care au scris postarea.

Şi Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene (BCE), a apreciat luna trecută că inteligenţa artificială (AI) stimulează productivitatea în zona euro, dar încă nu a provocat un val de concedieri în urma unei automatizări mai ridicate a muncii.

„Ceea ce vedem în acest moment este că există o sporire a productivităţii. Dar încă nu vedem consecinţele pe piaţa muncii şi valurile de concedieri de care ne temeam, şi vom urmări cu multă atenţie evoluţiile viitoare”, a declarat şeful BCE unui comitet al Parlamentului European.

Editor : B.P.