O performanță deosebită adusă de șase băieți „de aur”: România, campioană mondială la robotică

Echipa de robotică RobotX Hunedoara a reuşit o performanţă importantă pentru ţara noastra la Olimpiada FIRST Global Challenge 2018 din Mexic. Aceştia s-au întors cu cinci medalii de aur la diverse categorii din competiţie. Relizările lor nu se opresc aici, au fost echipa cu cel mai mare punctaj de la olimpiadă, terminând pe primul loc.

Dintre cei șase tineri care au reprezentat România la olimpiada de la Mexic, Darius Lorinczi a fost „creierul” robotului. Alături de un alt coleg a manevrat robotul pentru a îndeplini toate cerinţele.

„Sincer încă nu realizez faptul că am câştigat atât de multe lucruri, ceea ce m-a surprins foarte mult a fost premiul Einstein Award, la care nu ne-am aşteptat, a venit dintr-o dată. Acest premiu a venit după decernarea premiului de câştigător al finalei. Nu ne venea să credem, fiindcă Einstein Award-ul este cel mai important lucru”, spune Darius Lorinczi, de la echipa RobotX Hunedoara.

Andrei poate spune că este veteranul echipei în această competiţie. El, spre deosebire de colegii lui, a participat şi anul trecut la olimpiadă.

„Anul trecut am avut un rezultat mediu, am fost undeva pe locul 48 din peste 150 de ţări, într-adevar nu a fost u rezultat rău, dar puteam mai bine, am avut un meci în care am avut puţin ghinion şi de-asta am avut acest loc, dacă am fi câştigat acel meci, probabil am fo fost în primii 15”, explică Andrei Preda.

Dar anul acesta România şi-a luat revanşa. Răzvan a s-a ocupat de programarea robotului şi a fost unul dintre cei patru care erau în echipa de teren şi care au adus aurul în ţară.

„A fost formidabil, cred că noi încă nu realizăm exact tot ce s-a întâmplat, o să ne mai ia vreo săptămână ca să ne dăm seama exact ce am făcut şi tot ce s-a întămplat, a fost oricum fabulos, peste tot ce am trăit până acum”, mărturisește Răzvan Vârtan.

Au reuşit să construiască cel mai bun robot din competiţie în mai puţin de trei luni.

„Robotul trebuie să ia obiecte de diverse forme şi diverse dimensiuni şi să le ducă cât de repede se poate în alte locuri, uneori şi la altă înălţime, tot concursul era o metaforă legată de energie, avea de alimentat diverse centrale electrice, fie că era vorba de panouri solare, turbine de vânt, centrale de combustie sau centrale nucleare, totul contra cronometru şi contra adversarilor tăi”, explică Mircea Nistor, antrenorul tehnic al echipei RobotX Hunedoara.

La competiţie au concurat echipe din 175 de ţări.

În comunicatul final al competiției România este menționată cu medalie de aur la mai multe categorii și cu premiul Einstein Award. La una dintre categoriile competiției, și echipajul Moldovei s-a clasat pe locul al treilea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,