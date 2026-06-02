Prima reacție a șefului Armatei la acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales”

Șeful Statului Major, generalul Vlad Gheorghiță, iese de la sediul DNA Militar, în București, 2 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, susține într-o reacție publicată pe rețelelele de socializare că este nevinovat și că respinge acuzațiile aduse marți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Șeful Armatei Române mai subliniază că decizia de punere sub acuzare vine „acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național” și invocă „caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acuzațiilor”.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, a transmis generalul Gheorghiță Vlad, pe pagina de facebook a Șefului Statului Major al Apărării.

Șeful Armatei mai susține că „adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor”.

„Însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, a adăugat șeful Armatei.

Șeful Statului Major al Apărării arată că va coopera cu procurorii „ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației”. 

„Sub conducerea mea, Armata Română și-a consolidat rolul, capacitatea operațională și credibilitatea, devenind un reper de stabilitate și profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale. Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”, a mai transmis generalul Gheorghiță Vlad.

De ce a început DNA urmărirea penală față de șeful Armatei Române

Marți, 2 iunie, după o audiere care a durat mai bine de două ore, DNA a anunțat oficial că a început urmărirea penală față de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Acesta este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. 

Procurorii militari din DNA susțin că, în iulie 2025, șeful Statului Major al Apărării, „prin actele sale de complicitate”, ar fi „înlesnit emiterea și semnarea”, de către un alt general, a unei solicitări către Ministerul Educației.

Această solicitare, potrivit DNA, viza „suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport”. 

„Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate”, potrivit DNA.

Procurorii arată că, astfel, „ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer la MApN”.

Printre cei 20 de candidați se număra și fiica unui coleg al generalului Gheorghiță Vlad, potrivit surselor Digi24. 

INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
