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Radu Miruță, reacție în cazul acuzațiilor aduse generalului Vlad: „Vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”

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Ministrul Apărării Radu Miruță. Foto: Profimedia Images

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat marți că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre situația cu șeful Armatei, acuzat într-un dosar DNA, și că în perioada următoare „vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”.

„Vom hotărî ce se întâmplă cu cei mai importanți doi oameni din Armată, în zilele următoare, după o analiză serioasă”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, aflat la cartierul militar al NATO din Belgia, marți, pentru TVR.

„Pentru bucata pe care o desfășoară parchetul este strict responsabilitatea Parchetului și gestionează cazul în consecință, pentru potențialele consecințe pe care această situație le are în desfășurarea activităților la Armata Română, urmează o analiză, este evident.

Am luat act de ce s-a întâmplat, vom vedea în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”, a mai spus Radu Miruță, potrivit sursei citate.

El a precizat că l-a informat pe președintele Nicușor Dan.

„L-am informat și pe domnul președinte Nicușor Dan despre această situație”.

„Azi dimineață (generalul Gheoghiță Vlad - n.r.) a fost chemat la Parchet. Am văzut și eu, în momentul ăsta, am văzut comunicatul Parchetului. În funcție de discuțiile pe care le vom avea în perioada următoare, vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”, a mai spus ministrul interimar al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major General al Armatei Române, a fost pus sub acuzare de secția militară a Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Șeful Armatei Române este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, fiind vorba despre un dosar în care procurorii susțin că ar fi cerut suplimentarea locurilor de la buget în cadrul unei facultăți din București. Printre candidații care au beneficiat de acest lucru se numără și fiica unui coleg de-ai generalului Vlad Gheorghiță.

Generalul Vlad, susține că este nevinovat și că respinge acuzațiile aduse de procurorii DNA.

Șeful Armatei Române mai subliniază că decizia de punere sub acuzare vine „acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național” și invocă „caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acuzațiilor”.

Editor : B.P.

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