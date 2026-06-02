Prinţesa moştenitoare a Spaniei, Leonor, a finalizat pregătirea de paraşutist la Şcoala Militară de Paraşutism „Mendez Parada” din cadrul Bazei Aeriene Alcantarilla, din regiunea Murcia, a anunţat marţi Casa Regală din Madrid.

Prinţesa Leonor, în vârstă de 20 de ani, a efectuat mai multe salturi cu paraşuta, inclusiv un salt nocturn în luna mai, potrivit relatărilor din presa spaniolă, scrie DPA preluată de Agerpres.

La finalul cursului de pregătire, moştenitoarea tronului Spaniei a primit diploma de paraşutist şi insigna „Cazador Paracaidista”, alături de aproximativ alţi 50 de colegi cadeţi.

Cursul face parte din pregătirea militară a prinţesei Leonor la Academia Generală de Aeronautică şi Astronautică (AGA) din Murcia, unde se află în prezent în cel de-al treilea an - care este totodată ultimul - de pregătire pentru a deveni ofiţer.

Prințesa moștenitoare Leonor participă la cursul de parașutism la Academia Generală Aeriană și Spațială (AGA) pe 22 mai 2026, în San Javier, Spania. Foto: Profimedia Images

Această instruire militară o va pregăti pe prinţesa Leonor pentru viitorul ei rol de comandant suprem al Forţelor Armate Spaniole.

Prinţesa moştenitoare - fiica regelui Felipe al VI-lea şi a reginei Letizia - şi-a început cariera militară la Academia Militară din Zaragoza. Ulterior, ea a efectuat o croazieră de instruire de câteva luni în cadrul Marinei spaniole, la bordul navei-şcoală „Juan Sebastian El Cano”.

Din luna septembrie a anului trecut, ea este încadrată în Forţele Aeriene ale Spaniei şi, de atunci, a efectuat deja primul ei zbor solo cu avionul.

Prințesa moștenitoare Leonor participă la cursul de parașutism la Academia Generală Aeriană și Spațială (AGA) pe 22 mai 2026, în San Javier, Spania. Foto: Profimedia Images

Deşi Leonor este considerată o tânără visătoare şi oarecum timidă, prinţesa spaniolă a fost descrisă ca o persoană echilibrată, prudentă, hotărâtă şi bine organizată.

Ea a finalizat antrenamentul în tehnici de supravieţuire şi se află într-o formă fizică foarte bună, potrivit relatărilor din presa spaniolă, care citează mai mulţi superiori militari.

Editor : Ana Petrescu