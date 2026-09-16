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UE va discuta cu marile companii din domeniul Inteligenţei Artificiale pentru a încetini dezvoltarea modelelor riscante

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană va reuni mari societăţi din domeniul Inteligenţei Artificiale (IA) pentru a susţine eforturile acestui sector menite să încetinească dezvoltarea celor mai riscante modele de IA, a anunţat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite AFP și Agerpres.

„Voi invita principalele laboratoare de prim-plan pentru a discuta despre sprijinul care trebuie oferit eforturilor actuale ale industriei de a încetini cursa", a spus Von der Leyen în discursul său anual privind Starea Uniunii susţinut în Parlamentul European.

De asemenea, ea a promis că UE va colabora la acest capitol cu ţări care au o gândire similară, precum Regatul Unit şi Canada.

Preşedinta Comisiei Europene a menţionat şi Regulamentul european privind Inteligenţa Artificială (IA Act), actul normativ care oferă Bruxelles-ului prerogative pentru a încerca să reglementeze sectorul.

„Regulamentul privind IA este cu siguranţă o piesă esenţială a garanţiilor pe care dorim să le implementăm. Şi, cu ajutorul acestuia, Europa este capabilă să modeleze eforturile care trebuie desfăşurate la scară globală", a indicat Von der Leyen.

Cu o zi în urmă, directorul general al companiei Meta, Mark Zuckerberg, a respins apelurile tot mai numeroase de suspendare sau măcar de încetinire a dezvoltării Inteligenţei Artificiale (IA), el considerând că mecanismele pieţei şi riscul unor acţiuni judiciare sunt cele mai bune garanţii în faţa acestei tehnologii.

Îngrijorările din jurul IA au crescut în ultimele săptămâni, după mai multe incidente de securitate şi a unei noi capacităţi a modelelor de IA de a se perfecţiona singure, fără intervenţie umană.

Dezbaterea are la ora actuală în vedere şi capacitatea sectorului de se auto-reglementa. Societăţi precum OpenAI, Anthropic şi Google studiază crearea unui organism comun de elaborare a unor standarde.

Mai mulţi reprezentanţi influenţi din sector, conduşi de directorul general al Anthropic, Dario Amodei, pledează deschis pentru o încetinire a dezvoltării IA. În schimb, Zuckerberg consideră că ameninţarea cu acţiuni legale obligă deja laboratoarele să acţioneze în mod responsabil.

Compania Meta, care anul acesta va investi până la 145 de miliarde de dolari în infrastructura sa de IA, se pronunţă împotriva oricărei reglementări susceptibile să încetinească dezvoltarea domeniului. Nicio regulă nu ar trebui să întârzie lansarea modelelor americane, "nici măcar cu o lună", a indicat deja fondatorul său la începutul lunii august.

Opinia lui Mark Zuckerberg a fost salutată de mai multe personalităţi din Silicon Valley apropiate Casei Albe, care contestă la rândul lor creşterea atenţionărilor privind pericolele potenţiale pe care le implică Inteligenţa Artificială şi apelurile de încetinire a dezvoltării acesteia.

Editor : A.P.

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