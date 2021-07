Comerţul ilegal cu gaze fluorurate intră în Europa prin România, susţin investigatorii EIA

Cea mai mare infracţiune de mediu de care nu a auzit nimeni este comerţul ilegal cu gaze fluorurate, care intră în Europa prin România, iar un nou raport lansat joi de Environmental Investigation Agency (EIA) arată că potenţialul impact asupra climei al acestui tip de comerţ ilegal ar putea ajunge la echivalentul a 6,5 milioane de maşini care circulă în trafic timp de un an, avertizează organizaţia de mediu 2Celsius.

„În timp ce omenirea se îndreaptă către o creştere a temperaturii medii globale de 3 grade Celsius, mult mai mult decât limita de 1,5 grade Celsius recomandată prin Acordul de la Paris, ambiţiile europene de combatere a schimbărilor climatice sunt aruncate în aer de un fenomen aproape necunoscut: comerţul ilegal cu hidrofluorocarburi (HFC). Un nou raport lansat azi de Environmental Investigation Agency (EIA) arată că potenţialul impact asupra climei al acestui tip de comerţ ilegal ar putea ajunge la echivalentul a 6,5 milioane de maşini care circulă în trafic timp de un an”, notează activiştii de mediu.

Potrivit sursie citate, cercetarea EIA, intitulată „Europe's most chilling crime - The illegal trade in HFC refrigerant gases”/„Cea mai înfiorătoare infracţiune din Europa - Comerţul ilegal cu gaze HFC refrigerante”, indică faptul că România este punctul principal de intrare în Europa al acestor gaze fabricate în China care vin prin Turcia sau Ucraina.

Astfel, investigaţiile EIA arată că România este punctul de intrare al gazelor în Uniunea Europeană, descoperind o reţea de intermediari implicaţi în comerţ şi folosirea frecventă a mitei pentru a trece gazele peste graniţă.

„Investigatorii EIA au lucrat sub acoperire în România pentru a se infiltra în comerţul extrem de profitabil şi au găsit numeroşi furnizori dispuşi să le furnizeze ilegal gaze HFC, uneori chiar şi în cilindri de unică folosinţă, interzişi deja în UE. Investigatorii au găsit o creştere a comercializării HFC-404A, un gaz refrigerant super puternic care este interzis a fi folosit în instalaţii mari de refrigerare. În 2020, acesta a reprezentat o treime din totalul capturilor de HFC. Una dintre descoperirile incredibile este că aceste gaze ilegale erau transportate chiar şi în compartimentele de bagaje ale autocarelor fără cunoştinţa şoferilor şi a pasagerilor”, subliniază reprezentanţii 2Celsius.

Uniunea Europeană şi-a revizuit legislaţia pe gaze fluorurate în 2014

Uniunea Europeană şi-a revizuit legislaţia pe gaze fluorurate în 2014 pentru a elimina HFC, o familie de gaze sintetice cu efect de seră de mii de ori mai puternice decât CO2 şi folosite în frigidere, aparate de aer condiţionat, protecţie împotriva focului, aerosoli şi spume. Pe măsură ce stocurile de micşorează şi preţurile cresc ca urmare a noilor cote europene, comerţul ilegal s-a dezvoltat.

Agenţia europeană estimează că ar fi undeva la 20-30% din volumul comerţului legal. Cu o cotă permisă de echivalentul a 100,3 milioane tone CO2, reiese faptul că volumul comerţului ilegal cu HFC care intră în UE ar fi la echivalentul a 30 de milioane de tone de CO2.

„Nu e nicio exagerare să spunem că stabilitatea societăţilor umane în viitor e la limită, iar timpul se scurge fără să luăm măsuri semnificative de combatere a schimbărilor climatice. Nu ne permitem niciun pas greşit în eforturile de a ţine creşterea temperaturii sub 1,5 grade C, iar amploarea comerţului ilegal cu gaze fluorurate ar trebui să sune alarma în UE - asta e cea mai mare infracţiune de care nu a auzit nimeni, iar asta trebuie să se schimbe repede. Comerţul ilegal este înfloritor şi pentru că investigaţiile şi amenzile sunt rare şi nu sunt pe măsura profiturilor din acest comerţ. În special corupţia la punctele de trecere din România trebuie rezolvată cu prioritate”, susţine Clare Perry, director de Campanii Climatice la EIA, potrivit Agerpres.

„ Turcia pare să joace un rol important ca ţară sursă pentru importurile de HFC”

Raportul de specialitate evidenţiază ideea că un indicator la comerţului ilegal ar fi discrepanţa dintre exporturile raportate care ajung în UE şi importurile raportate ale UE, care au fost tot mai scăzute. În acest sens, importurile raportate prin registrul HFC al UE din 2017 arată o diferenţă de 9,1 milioane tone în 2019. „Turcia pare să joace un rol important ca ţară sursă pentru importurile de HFC în 2018 şi 2019. De asemenea, numărul companiilor care raportează importuri de HFC s-a dublat din 2018 până în 2019, de la 895 la 1.694, multe dintre ele fără legături evidente cu afacerile de HFC, ceea ce indică oportunism infracţional”, menţionează sursa citată.

Raportul EIA cuprinde o serie de recomandări pentru soluţionarea comerţului ilegal cu HFC prin legislaţia europeană.

2Celsius (2C) este o organizaţie europeană, culturală şi de mediu cu sediul în România, membră a reţelei T&E de la Bruxelles. Pe lângă activităţile legate de jurnalism, 2C a gestionat şi programe de caritate, precum: cultura bicicletei în mediile rural-montane, relaţia dintre producţia hranei şi schimbările climatice (schimbarea utilizării terenurilor) şi programe de „institutional greening” şi dezvoltare locală.

Editor : Liviu Cojan