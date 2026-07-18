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Video Proiectul noii legi a salarizării: Cât vor câștiga președintele, premierul și parlamentarii după majorările etapizate

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Noii parlamentari au depus jurământul.
Noii parlamentari au depus jurământul. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Noua formă a proiectului legii salarizării prevede majorări etapizate ale salariilor demnitarilor, în locul unor creșteri aplicate dintr-o singură etapă. Potrivit proiectului, veniturile președintelui României, premierului, miniștrilor, parlamentarilor și aleșilor locali vor crește treptat, iar până în 2031 unele salarii vor depăși pragul de 30.000 de lei pe lună.

Potrivit proiectului, salariul președintelui României va ajunge la 26.527 de lei, urmând ca până în 2031 să crească la cel puțin 32.800 de lei. Majorări sunt prevăzute și pentru președinții Camerei Deputaților și Senatului, ale căror salarii vor depăși 25.000 de lei în prima etapă a aplicării noii grile și vor ajunge la peste 30.000 de lei lunar până în 2031.

Și prim-ministrul va beneficia de o creștere salarială. În prima etapă, salariul acestuia va fi majorat cu 1.360 de lei, iar până în 2031 va ajunge la cel puțin 30.750 de lei pe lună. În cazul miniștrilor, salariul va crește inițial cu 950 de lei, urmând ca până în 2031 să depășească 26.000 de lei pe lună.

Aceeași valoare este estimată și pentru primarul general al Capitalei, care va beneficia de o majorare de 1.600 de lei în prima etapă, iar până în 2031 salariul său va depăși 26.000 de lei.

Parlamentarii vor primi, la rândul lor, o majorare de peste 1.000 de lei, iar potrivit proiectului, în 2031 indemnizația lor lunară va fi de aproximativ 25.000 de lei.

Proiectul prevede majorări și pentru primarii municipiilor reședință de județ, ale căror salarii vor crește inițial cu aproximativ 1.600 de lei, iar până în 2031 vor fi mai mari cu aproape 4.000 de lei față de nivelul actual.

Cele mai mari creșteri procentuale sunt prevăzute pentru primarii comunelor mici. Dacă în prezent aceștia au salarii de aproximativ 9.200 de lei pe lună, până în 2031 veniturile lor ar urma să ajungă la cel puțin 17.800 de lei, ceea ce reprezintă aproape o dublare a indemnizației.

Noua variantă a proiectului prevede astfel aplicarea graduală a majorărilor salariale până în 2031, pentru toate categoriile de demnitari și aleși locali incluse în grila de salarizare.

Editor : M.I.

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