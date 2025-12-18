Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că a avut loc o acţiune de testare a scanerului mobil cu raze X, acesta desfăşurându-se în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu. Cu această ocazie au fost verificate vehicule de transport de mare tonaj şi autovehicule utilitare, fiind realizate măsurători pentru determinarea nivelului de radiaţii, cu sprijinul specialiştilor din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică.

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat, joi, că a fost desfăşurată o acţiune de calibrare şi testare operaţională a scanerului mobil cu raze X, în imediata vecinătate a Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu.

„Activitatea a vizat verificarea unor vehicule de transport de mare tonaj şi autovehicule utilitare, context în care au fost realizate şi măsurători pentru determinarea nivelului de radiaţii, cu sprijinul specialiştilor din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică. La acţiune au participat, totodată, reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră, demersul fiind unul de cooperare interinstituţională.

Acţiunea a avut şi rolul unei simulări a controalelor complexe care vor fi desfăşurate, începând cu anul viitor, în proximitatea mai multor puncte de trecere a frontierei, în cadrul măsurilor de întărire a capacităţii de control a Gărzii Naţionale de Mediu”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Ei au menţionat că scanerul mobil cu raze X face parte din echipamentele achiziţionate de Garda Naţională de Mediu prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), proiecte dedicate combaterii importurilor ilegale de deşeuri şi criminalităţii de mediu.

Pe lângă acest sistem de scanare, GNM a anunţat că va utiliza şi spectrometre portabile XRF, destinate analizei rapide a materialelor şi identificării transporturilor neconforme.

„Prin utilizarea tehnologiei moderne, Garda Naţională de Mediu îşi consolidează capacitatea de a verifica mărfurile suspecte la frontieră, de a preveni introducerea ilegală a deşeurilor pe teritoriul României şi de a contribui activ la protejarea mediului, în concordanţă cu obiectivele europene şi naţionale de mediu”, au mai precizat reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

