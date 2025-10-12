Live TV

Oamenii de știință au descoperit mici particule de aur în acele de molid. Care este explicația cercetătorilor pentru fenomenul inedit

Molid. Sursa: Profimedia
Nicio șansă de îmbogățire pentru căutătorii de aur

Versuri celebre, precum „Decorațiuni din argint și aur, în fiecare brad de Crăciun”, din melodia „Rudolph, renul cu nasul roșu”, interpretată de artistul Burl Ives, au un „sâmbure” de adevăr. Acele de molid care conțin particule minuscule de aur ar putea indica existența unor zăcăminte importante din metalul prețios, aflate aproape de suprafața solului dintr-o anumită zonă, arată Live Science.

Un studiu publicat pe 28 august în revista „Environmental Microbiome” anunță că molizii norvegieni (Picea abies) concentrează nanoparticule de aur cu ajutorul bacteriilor care trăiesc în acești arbori.

„Rezultatele noastre sugerează că bacteriile și alți microbi care trăiesc în interiorul plantelor pot influența acumularea de aur în copaci”, a declarat într-un comunicat Kaisa Lehosmaa, ecolog la Universitatea din Oulu, Finlanda, autorul principal al studiului.

