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ANAP: Romsilva a făcut sute de achiziții fără licitație în 2025. Motivul invocat în peste 82% dintre cazuri

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Romsilva. Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Majoritatea procedurilor, pentru servicii de exploatare forestieră Peste jumătate dintre proceduri, în București și Suceava

Romsilva a derulat anul trecut 371 de proceduri de negociere fără publicare prealabilă, cu o valoare totală atribuită de 28,25 milioane de lei, potrivit unei analize realizate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP). Deși numărul acestor proceduri a scăzut față de anii precedenți, Regia Națională a Pădurilor s-a menținut pe locul al doilea la nivel național. Peste 82% dintre proceduri au fost justificate prin „extremă urgență”.

Potrivit unui comunicat de presă al ANAP, Romsilva a publicat în 2025 un număr de 371 de proceduri de negociere fără publicare prealabilă, față de 860 în 2024 și 1.324 în 2023.

În clasamentul național, Romsilva s-a situat pe locul al doilea, fiind depășită de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești, cu 418 proceduri. Pe locul al treilea s-a aflat Spitalul Universitar de Urgență București, cu 351 de proceduri.

Valoarea totală atribuită prin această procedură de Romsilva a fost de 28.254.307 lei, echivalentul a 0,46% din valoarea totală a procedurilor de negociere fără publicare prealabilă publicate la nivel național în 2025. Ponderea este în creștere față de anul anterior, când a fost de 0,31%.

Majoritatea procedurilor, pentru servicii de exploatare forestieră

Datele ANAP arată că 351 dintre cele 371 de proceduri, respectiv 94,61%, au fost încadrate în diviziunea CPV 77, care include „Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură și apicultură”.

Cea mai mare parte a acestora a vizat servicii de exploatare forestieră.

În ceea ce privește motivele invocate pentru utilizarea procedurii, 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin „extremă urgență”, în timp ce 17% au fost inițiate după ce, în cadrul procedurilor competitive inițiale, nu a fost primită nicio ofertă.

ANAP notează că datele indică o utilizare frecventă a negocierii fără publicare în cazul unor achiziții cu valori individuale reduse sau medii, în special în zona serviciilor silvice.

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Procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare este prevăzută de legislația achizițiilor publice și poate fi utilizată doar în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege.

Președintele ANAP, Raluca Rogoz, atrage atenția că această procedură reprezintă o excepție de la mecanismele competitive de atribuire.

„Recomandăm consolidarea mecanismelor de planificare a achizițiilor și a sistemului de control intern la nivelul autorității contractante, astfel încât recurgerea la această procedură să rămână limitată la situațiile în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cadrul legal”, a declarat Raluca Rogoz, citată în comunicatul ANAP.

„Analizele de acest tip ne permit să identificăm din timp tipare și zone de risc și să transmitem aceste informații instituțiilor competente, astfel încât acestea să poată dispune, după caz, măsurile care intră în sfera atribuțiilor lor legale”, a adăugat președintele ANAP.

Peste jumătate dintre proceduri, în București și Suceava

Distribuția teritorială arată o concentrare semnificativă a procedurilor în București și Suceava.

În Capitală au fost înregistrate 215 dintre cele 371 de proceduri derulate de Romsilva. Județul Suceava se află pe locul al doilea, cu 106 proceduri.

Restul procedurilor au fost înregistrate în județele Bihor – 30, Tulcea – 10, Arad – 5, Caraș-Severin – 3 și Prahova – 2.

ANAP precizează că analiza face parte din activitatea de monitorizare a sistemului de achiziții publice și continuă demersul realizat pentru perioada 2020-2024.

„Analiza face parte din activitatea de monitorizare a funcționării sistemului de achiziții publice și continuă demersul realizat de ANAP pentru perioada 2020 - 2024. Scopul acesteia este de a identifica evoluții, tipare de utilizare și eventuale riscuri asociate recurgerii la o procedură de atribuire cu caracter excepțional”, se arată în comunicat.

Raportul a fost transmis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a fost adus la cunoștința Curții de Conturi a României și Consiliului Concurenței, pentru analiză și, dacă este cazul, pentru dispunerea măsurilor care intră în competența acestor instituții.

ANAP anunță că va continua monitorizarea utilizării procedurilor de negociere fără publicare prealabilă și analiza indicatorilor de performanță la nivelul sistemului național de achiziții publice.

„ANAP va continua monitorizarea utilizării procedurilor de negociere fără publicare prealabilă și va analiza indicatorii de performanță la nivelul sistemului național de achiziții publice, în vederea identificării tendințelor și a eventualelor riscuri sistemice”, transmit reprezentanții agenției.

Editor : Ana Petrescu

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