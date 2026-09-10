Un nou record climatic: august 2026, cea mai caldă lună înregistrată vreodată, anunță Copernicus. România, afectată de secetă severă

August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, arată cel mai recent raport al Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S), implementat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF). Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost cu 1,65°C peste nivelul preindustrial estimat, readucând temperatura globală peste pragul de 1,5°C. În același timp, temperatura suprafeței mării a atins valori record, pe fondul încălzirii globale și al intensificării fenomenului El Nino. Raportul avertizează și asupra secetei severe din mai multe țări europene, inclusiv România.

„Cu o temperatură medie globală a aerului la suprafață cu 1,65°C mai ridicată decât valoarea de referință preindustrială estimată, luna august a acestui an a fost prima lună care a depășit pragul de 1,5°C din noiembrie 2025”, arată, joi, Copernicus, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, în august s-a înregistrat cea mai ridicată medie lunară a temperaturii suprafeței mării (SST) din istorie în oceanul extrapolar, la egalitate cu luna martie 2024. Totodată, temperatura zilnică globală a suprafeței mării în oceanul extrapolar a atins un record de 21,11°C.

În același timp, în Pacificul tropical au fost înregistrate valori record ale temperaturii suprafeței mării. În această zonă, un eveniment El Nino potențial extrem continuă să se intensifice.

„Impactul acestui fenomen se resimte deja pe uscat, condițiile favorizând intensificarea incendiilor sezoniere în Indonezia, conform raportului Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS)”, avertizează specialiștii.

Cea mai caldă vară din Europa de Vest

August a marcat și sfârșitul celei mai calde veri înregistrate vreodată în Europa de Vest, depășind recordul anterior stabilit în 2003.

„Regiunea a înregistrat, de asemenea, noi valuri de căldură în august, continuând o perioadă excepțională de căldură extremă care a început în luna mai. O mare parte a regiunii, precum și zone întinse din Europa Centrală și de Est, s-au confruntat, de asemenea, cu o secetă generalizată în luna august, care, în unele cazuri, persistă încă din luna mai, fiind semnalate condiții severe de secetă în Franța, Regatul Unit, Ungaria, România și Serbia”, se mai arată în comunicatul citat.

În regiunile afectate de secetă, debitele principalelor râuri europene au fost excepțional de scăzute. Printre acestea se numără, de la vest la est, Rinul, Dunărea, Bugul de Sud și Niprul, care au înregistrat debite extrem de reduse.

August 2026 - date-cheie

Temperatura globală a aerului la suprafață

Temperatura medie globală a aerului la suprafață în august 2026 a fost de 16,96°C, cu 0,85°C peste media din perioada 1991-2020, ceea ce face ca această lună de august să fie cea mai caldă la nivel global din setul de date ERA5, depășind recordul comun anterior stabilit în 2023 și 2024.

August 2026 a fost, de asemenea, cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global dintre toate lunile calendaristice, la egalitate cu iulie 2023.

Temperatura din august 2026 a fost cu 1,65°C peste media estimată din perioada preindustrială 1850-1900, fiind prima lună cu o temperatură cu peste 1,5°C peste această medie începând cu noiembrie 2025. Perioada iunie-august 2026 a fost cea mai caldă din istorie la nivel global, la egalitate cu 2024.

Temperatura aerului la suprafață în Europa

Temperatura medie pe teritoriul european în august 2026 a fost de 20,26°C, cu 1,10°C peste media lunii din perioada 1991-2020, ceea ce îl face al patrulea august cel mai cald din istorie.

Vara anului 2026, respectiv perioada iunie-august, a fost a treia cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa, după 2024 și 2022.

Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă vară din istorie, depășind recordul de lungă durată din 2003. Sezonul din 2026 a fost marcat de o succesiune de valuri de căldură excepțional de timpurii, persistente și intense în întreaga regiune.

Temperaturile suprafeței mării, la niveluri record

Temperatura medie a suprafeței mării (SST) pentru oceanele extrapolare, cuprinse între 60°S și 60°N, în august 2026 a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru această lună, ajungând la 21,07°C. Valoarea depășește recordul anterior pentru luna august, de 20,98°C, stabilit în 2023.

Temperatura medie a suprafeței mării în zonele extrapolare pentru luna august 2026 a fost, de asemenea, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru toate lunile calendaristice, la egalitate cu cea din martie 2024.

Temperaturile suprafeței mării au rămas excepțional de ridicate în mare parte a Pacificului tropical, unde sunt prezente condiții de El Niño. Potrivit raportului, se prevede că acestea se vor intensifica în lunile următoare și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice fenomene El Niño înregistrate vreodată.

În Europa, temperaturile suprafeței mării au atins maxime record pentru luna august de-a lungul coastei Atlanticului și în vestul Mediteranei. Aceste valori au fost asociate cu condiții răspândite de caniculă marină puternică sau severă.

Seceta și debitele scăzute ale râurilor europene

În vara anului 2026, condițiile au fost mult mai uscate decât media în Europa de Vest și Centrală, în sudul Scandinaviei și în sud-estul Europei. Deficitul de precipitații, mai pronunțat în regiunile vestice în luna iunie, s-a deplasat progresiv spre est pe parcursul sezonului.

Printre impacturile severe ale acestor condiții s-au numărat seceta excepțională și incendiile de vegetație, larg mediatizate, precum și emisiile asociate acestora.

În schimb, vestul Peninsulei Iberice, sudul Greciei, sudul Turciei și Cipru, precum și nord-estul Europei au înregistrat precipitații peste medie.

Pe ansamblul sezonului, o mare parte a Europei continentale a înregistrat debite fluviale sub media sezonieră. Porțiuni întinse ale Senei, Ronului, Loarei și Glommei au înregistrat cele mai scăzute debite sezoniere de la începutul înregistrării datelor, în 1992. Condițiile de debite record de scăzute s-au extins pe întreaga lungime a Dunării, Vistulei și Rinului.

August 2026 - aspecte importante privind gheața marină

În august 2026, extinderea gheții marine arctice s-a clasat pe locul al 12-lea printre cele mai reduse valori înregistrate pentru această lună. Acoperirea cu gheață marină a fost deosebit de redusă la nord de Ținutul Franz Josef și Severnaya Zemlya, în sectorul arctic rus.

Până la sfârșitul lunii august, pe măsură ce extinderea zilnică a gheții marine arctice se apropia de minimul anual, preconizat pentru luna septembrie, aceasta s-a clasat pe locul al 13-lea printre cele mai mici valori înregistrate pentru acea perioadă a anului.

În Antarctica, extinderea gheții marine s-a clasat pe locul al patrulea printre cele mai mici valori înregistrate pentru luna august. Acoperirea cu gheață marină sub medie a fost cea mai pronunțată în Marea Amundsen și în sectorul Oceanului Indian.

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Editor : C.A.