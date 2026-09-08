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Record european în sectorul spaţial: O companie a obținut 450 de milioane de euro pentru a construi un vehicul reutilizabil

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capsula nyx
Foto: Profimedia
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The Exploration Company (TEC), care dezvoltă o capsulă spaţială reutilizabilă, a reuşit să atragă fonduri de 450 de milioane de dolari, un record pentru o companie matură din sectorul spaţial european, au anunţat reprezentanţii săi, marţi, în ajunul Summitului internaţional privind spaţiul, care se va desfăşura la Paris.

Această strângere de fonduri, care a ridicat la circa 680 de milioane de dolari totalul sumelor obţinute de la înfiinţarea sa, urmează să îi permită companii europene TEC să continue dezvoltarea vehiculului Nyx, o capsulă spaţială compatibilă cu orice lansator proiectat să transporte provizii şi echipamente spre staţii spaţiale şi să readucă apoi diverse materiale pe Terra, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Chiar înainte de Summitul internaţional privind spaţiul de la Paris, The Exploration Company şi-a asigurat cea mai importantă Serie C obţinută vreodată de o companie spaţială europeană. Ambiţiile transformatoare ale TEC şi excelenţa sa în execuţie, stimulate de motorul franco-german, sunt o sursă de inspiraţie pentru companiile spaţiale pe care noi le construim împreună în Europa, a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, într-un comunicat.

„Serie C" desemnează cea de-a treia rundă de finanţare, destinată companiilor care sunt deja puternic dezvoltate şi care încearcă să treacă la producţia pe scară largă.

Această finanţare va permite, de asemenea, accelerarea dezvoltării motorului Storm, alimentat cu oxigen lichid şi biometan, conceput pentru a propulsa un viitor lansator greu european reutilizabil.

Înfiinţată de o fostă directoare de la Airbus Defence and Space, Helene Huby, The Exploration Company (TEC) are peste 350 de angajaţi în Europa, Statele Unite şi Emiratele Arabe Unite.

TEC a a obţinut contracte şi angajamente în valoare de peste 2 miliarde de dolari din partea unor clienţi din sectorul public şi privat.

Helene Huby, directorul general al TEC, este trimisul special al preşedintelui Emmanuel Macron la Summitul internaţional privind spaţiul, care se va desfăşura la Paris miercuri şi joi, în contextul în care Europa încearcă să îşi consolideze autonomia în sectorul spaţial, în faţa dominaţiei exercitate de companiile americane în ceea ce priveşte rachetele lansatoare, constelaţiile de sateliţi şi serviciile disponibile pe orbita Terrei.

„Toată lumea de pe Pământ depinde de infrastructuri spaţiale şi, cu toate acestea, capacitatea de a ajunge pe orbită, de a reaproviziona şi de a reveni la sol rămâne încă rară", a declarat ea, citată în acelaşi comunicat.

Finanţarea astfel obţinută îi va permite capsulei Nyx să se conecteze la Staţia Spaţială Internaţională (ISS) înainte să revină pe Terra, o etapă proiectată pentru a demonstra capacitatea capsulei europene de a efectua un transport orbital de tip dus-întors.

Strângerea de fonduri a fost coordonată de fondurile americane şi europene Bessemer Venture Partners, Atomico şi Scaleup Europe Fund, cu participarea mai multor investitori mai vechi în cadrul acestei companii.

Editor : M.B.

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