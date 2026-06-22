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Ideea ambițioasă a lui Jeff Bezos de a reduce poluarea de pe Terra la nivelul de dinaintea erei industriale

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jeff bezos in fata rachetei blue origin
Miliardarul Jeff Bezos Foto: Profimedia Images
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Jeff Bezos, fondatorul grupului Amazon, devenit şi antreprenor în sectorul spaţial, a spus miercuri, la Paris, că îşi doreşte să readucă Terra la starea sa de dinaintea erei industriale, prin transferul tuturor activităţilor poluante în diverse zone din spaţiu.

„Dacă o călătorie spaţială devine suficient de fiabilă şi de ieftină şi dacă vom putea să ne obţinem materiile prime din asteroizi şi corpuri cereşti apropiate de Terra şi de Lună, atunci această planetă-grădină a noastră va putea fi readusă la starea ei de dinaintea Revoluţiei Industriale", a declarat miliardarul american la salon Vivatech, dedicat noilor tehnologii, relatează AFP, citată de Agerpres.

Jeff Bezos, care a renunţat la conducerea grupului Amazon în 2021, a fost unul dintre fondatorii, în 2000, ai companiei Blue Origin, care îşi propune să efectueze 100 de lansări anuale în spaţiu.

„Viziunea noastră pe termen lung, visul nostru, este ca toate industriile poluante să poată fi implantate departe de Terra", a spus el, fără să specifice un interval de timp.

Degradarea mediului înconjurător, potrivit lui Jeff Bezos, „este singurul capitol la care omenirea stă mai rău astăzi decât stătea în urmă cu 500 de ani".

„În rest, totul este mai bine astăzi", a adăugat el. Antreprenorul american a menţionat „analfabetismul", „mortalitatea infantilă" şi „sărăcia" ca indicatori sociali care erau mai puţin buni înainte de Revoluţia Industrială. „Acum totul este mai bine şi continuă să se îmbunătăţească. Excepţia este mediul natural", a spus el.

Jeff Bezos este de părere că inteligenţa artificială ar deschide perspective inedite, fără să menţioneze însă chestiunile de mediu ridicate de această tehnologie. ONU consideră că AI ar urma să dubleze consumul de energie şi de apă în centrele de date până pe 2030, ameninţând resursele naturale de care dispun miliarde de oameni.

„Trăim în momentul cel mai incredibil de până acum. Iar fiecare tânăr de astăzi ar trebui să fie entuziasmat de faptul că se află acolo unde este acum, pentru că nu a existat niciodată o epocă mai bună pentru a fi antreprenor, o epocă mai bună pentru a lansa o companie", a declarat el.

Jeff Bezos a respins temerile legate de dispariţia locurilor de muncă din cauza inteligenţei artificiale, care ar înlocui munca oamenilor.

„Cred că, de fapt, AI va genera o penurie de forţă de muncă, deoarece le va permite oamenilor să identifice şi mai multe dintre problemele cu care ne confruntăm, precum şi o gamă infinită de lucruri de inventat", a explicat fondatorul Amazon.

El consideră că „nu suntem limitaţi de imaginaţia noastră, ci de ceea ce putem face în realitate".

Editor : M.B.

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