Ucraina testează un robot care să fie trimis pe front. Phantom este „o extensie firească a sistemelor autonome existente”

Ucraina a devenit principalul teren de testare la nivel mondial pentru producătorii de armament, inclusiv pentru startup-urile occidentale. Printre aceste companii se numără și firma americană Foundation, care intenționează să desfășoare roboți umanoizi pe linia frontului, pentru a perfecționa tehnologia.

„Soldații umanoizi ar putea fi de neprețuit pentru reaprovizionare și misiuni de recunoaștere, mai ales în locuri unde dronele nu pot ajunge, cum ar fi buncărele. Având o amprentă termică similară cu cea a unui om, roboții precum Phantom ar putea, de asemenea, să inducă în eroare inamicul. Avem nevoie de ceva care să poată interacționa cu toate aceste elemente”, spune Mike LeBlanc, co-fondatorul companiei Foundation, potrivit site-ului Militarnyi.

El adaugă că obiectivul este ca robotul să poată folosi „orice armă pe care o poate folosi un om”.

Robotul Phantom este în prezent testat în fabrici și șantiere navale – de la Atlanta până la Singapore.

Compania are deja contracte de cercetare în valoare totală de 24 de milioane de dolari cu Armata, Marina și Forțele Aeriene ale SUA.

Sunt planificate teste și pentru Corpul de Pușcași Marini al SUA, unde Phantom va fi antrenat să plaseze explozibili pe uși pentru a ajuta trupele să pătrundă în clădiri în condiții de siguranță.

LeBlanc mai afirmă că firma se află în „contact foarte strâns” cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA în ceea ce privește posibila utilizare a modelului Phantom pentru patrularea frontierei sudice a țării.

„Soldații umanoizi reprezintă o extensie firească a sistemelor autonome existente, precum dronele”, subliniază el.

„Este un război cu roboți la scară largă”

Robotul Phantom MK-1. Sursă foto: Foundation

Compania consideră că utilizarea pe scară largă a roboților umanoizi ar putea elimina în cele din urmă avantajul tactic al oricărei părți implicate în conflicte – similar cu descurajarea nucleară – și ar putea reduce riscul de escaladare.

Protocoalele actuale ale Pentagonului stipulează că sistemele automatizate pot interveni numai după ce primesc autorizația unui om. Foundation subliniază că intenționează să respecte acest principiu și în cazul modelului Phantom MK-1.

Între timp, în Ucraina, dronele echipate cu inteligență artificială sunt deja capabile să identifice și să țintească obiective în mod autonom.

Pentru LeBlanc, care a efectuat peste 300 de misiuni de luptă în cadrul Corpului de Pușcași Marini al SUA, ceea ce a văzut în timpul unei vizite în Ucraina cu robotul Phantom a fost „cu adevărat șocant”.

„Este un război cu roboți la scară largă, în care robotul este luptătorul principal, iar oamenii oferă doar sprijin. Este exact opusul a ceea ce a fost în timpul serviciului meu în Afganistan: pe atunci, oamenii erau forța principală, iar tehnologia era doar un instrument.”

Dezavantajele roboților

Robotul Phantom MK-1. Sursă foto: Foundation

Roboții umanoizi sunt grei și scumpi, necesită reîncărcare regulată, se pot defecta și își pierd adesea echilibrul, mai scrie Militanyi.

Mișcarea unui robot umanoid este asigurată de aproximativ 20 de motoare, iar fiecare dintre ele trebuie să funcționeze impecabil.

Desfășurarea roboților umanoizi alături de trupele obișnuite ar putea crea, de asemenea, riscuri suplimentare.

„Dacă cazi lângă un bebeluș, știi cum să aterizezi fără să provoci rău. Poate un robot umanoid să facă același lucru?”, întreabă Pralad Vadakkepat, profesor asociat la Universitatea Națională din Singapore și fondator al Federației Asociațiilor Internaționale de Robotică și Fotbal.

Unele riscuri sunt deja evidente. Dronele capturate sunt o sursă semnificativă de date sensibile, deoarece funcționează ca niște smartphone-uri care stochează sau transmit informații detaliate.

Dronele pot fi, de asemenea, deturnate prin interceptarea frecvențelor lor radio. Un soldat umanoid piratat introduce un set complet nou de riscuri. Inamicul ar putea prelua controlul asupra unei flote de roboți piratând software-ul și i-ar putea folosi împotriva creatorilor lor.

„Ceea ce vedeți acum este doar prima încercare stângace de a arăta cum ar putea roboții să ne ducă războaiele”, spune LeBlanc.

„Halucinațiile” inteligenței artificiale

Un alt risc major este capacitatea unui umanoid de a evalua cu exactitate o situație. Îngrijorarea apare din faptul că inteligența artificială este încă departe de a fi perfectă.

Sistemele de inteligență artificială pot face greșeli cunoscute sub numele de „halucinații”, în care instrumentele generative produc cu încredere informații false sau înșelătoare, care nu se bazează pe datele lor de antrenament.

„Cu aceste LLM (Large Language Model), nu putem explica pe deplin modul în care iau decizii. Este inacceptabil să existe sisteme autonome letale care decid ocazional să «halucineze»”, spun experții în inteligență artificială.

Modelele de inteligență artificială pot suferi, de asemenea, de prejudecăți algoritmice sau de deviații comportamentale. În timp, pe măsură ce un sistem „învață” în condiții reale, logica sa se poate abate de la constrângerile etice inițiale.

În ciuda progreselor recente, mai sunt multe de făcut. În timpul unei vizite a jurnaliștilor de la TIME, unul dintre roboții Phantom a căzut de mai multe ori cu zgomot puternic.

Se așteaptă ca Phantom MK-2 să debuteze în aprilie cu o serie de îmbunătățiri: componente electronice consolidate pentru a reduce riscul de scurtcircuite, impermeabilizare, baterii mai mari și capacitatea de a transporta încărcături de până la 80 kg.

De asemenea, anul trecut, forțele militare franceze au început să testeze câini roboți alături de câini obișnuiți în timpul exercițiilor de antrenament.

Editor : B.P.