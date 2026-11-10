Cazurile de șoferi care circulă pe contrasens pe autostrăzi se înmulțesc. Ca să prevină eventualele accidente, în nodurile rutiere și în parcările din vestul țării au apărut panouri fluorescente, cu semne uriașe care indică sensul interzis. Șoferii se declară mulțumiți de noile indicatoare, mai ales că admit că sunt momente în care se simt nesiguri pe autostradă.

Pe aceste imagini este surprins un șofer de 73 de ani pe contrasens, pe A1 între Timișoara și Arad. A circulat așa aproape doi kilometri, până când a provocat un accident. Și alte cazuri au mai fost semnalate de șoferi, de-a lungul timpului. În încercarea de a preveni astfel de incidente, drumarii au montat indicatoare noi.

„Un astfel de panou este amplasat înainte ca șoferul să ajungă efectiv pe contrasens. Ideea principală a semnului este ca greșeala să fie oprită aici, în nodul rutier. Pentru că, odată intrat pe sensul opus, pe o autostradă unde mașinile pot circula și cu 130 de kilometri pe oră, ceilalți șoferi pot avea doar câteva secunde de reacție”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Avem aceste indicatoare mari, pe care scrie 'STOP! Acces interzis' pe A1, A6 și A11 în zona de vest, precum și pe Centura Timișoara Sud”, explică purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou.

„Să fiu sincer, chiar aseară, undeva pe la 12 noaptea, nu mai știu pe unde am ieșit înspre Găești să las pe cineva, și să fiu sincer, când am intrat înapoi, chiar nu prea era bine semnalizat. Chiar stăteam, mă uitam pe maps să fiu sigur de două ori: 'Băi, intru bine sau?'”, mărturisește un șofer.

„Cu siguranță că ajută la cine este atent. Cine nu, Doamne ferește!”, exclamă altcineva.

Chiar și cu aceste panouri de avertizare montate pe drumuri, polițiștii tot recomandă prudență ridicată.

„Dacă ați ratat ieșirea, continuați deplasarea până la următorul nod rutier. Dacă observați că ați pătruns din greșeală pe contrasens, opriți aproape de marginea carosabilului în condiții de siguranță, porniți luminile de avarie, nu încercați să traversați benzile de circulație și apelați 112”, transmite Alexandru Văleanu, serviciul rutier IPJ Timiș.

Acum, șoferii care circulă pe contrasens sunt amendați și rămân fără permis pentru 120 de zile.

„Un proiect aflat în Parlament propune o măsură mult mai dură: permisul să fie anulat, iar șoferul să nu mai poată susține examenul pentru unul nou timp de trei ani, dacă face această abatere”, mai transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Noul proiect de lege a fost înregistrat la Senat și este în procedură parlamentară.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia