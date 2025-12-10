Șoferul care a lovit mai multe mașini parcate, în București, a fost identificat. Cu cât a fost amendat

Un bărbat care, în 20 noiembrie, a lovit patru autovehicule staţionate, ulterior ciocnindu-se cu un autocar, care circula regulamentar, în Sectorul 4 din București, a fost identificat 20 de zile mai târziu, fiind amendat cu peste 5.000 de lei. De asemenea, i-a fost suspendat permisul pentru 120 de zile.

”La data de 20.11.2025, în jurul orei 20.40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe str. Vârciorova, sector 4, în care un conducător auto a avariat mai multe autovehicule şi a plecat de la faţa locului”, transmite Brigada de Poliţie Rutieră.



Proprietarii autovehiculelor implicate s-au deplasat la Biroul Accidente Uşoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare, scrie news.ro. Poliţiştii din cadrul Biroului Accidente Uşoare au făcut cercetări pentru stabilirea cauzelor şi imprejurărilor producerii evenimentului rutier, pentru stabilirea identităţii şoferii care a plecat de la faţa locului şi luării măsurilor ce se impun.



”În urma cercetărilor efectuate, a fost stabilită identitatea conducătorului auto vinovat de producerea evenimentului rutier, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, care s-a prezentat la data 09.12.2025 la sediul Biroului Accidente Uşoare. Din analiza materialului probator administrat în cauză, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 38 de ani, nu s-a asigurat corespunzător la plecarea de pe loc de pe str. Vârciorova şi a avariat 4 autovehicule staţionate. Ulterior, şi-a continuat deplasarea spre Drumul Jilavei, unde a efectuat virajul la dreapta, iar când a ajuns la intersecţia cu str. Turnu Măgurele, a intrat în coliziune cu un autocar care circula regulamentar.”, precizează miercuri Brigada Rutieră.



De asemenea, fiind implicat în accidente de circulaţie soldate cu pagube materiale, acesta nu s-a prezentat în termenul legal de 24 de ore la unitatea de poliţie competentă.



Totodată, în urma controlului efectuat în data de 09.12.2025 asupra autovehiculului, acesta nu corespundea din punct de vedere tehnic.



”Bărbatul în vârstă de 38 de ani a refuzat testarea preliminară cu aparatura din dotare şi a fost condus la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” în vederea prelevării de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcţie de rezultatele buletinului de analiză toxicologică”, menţionează poliţiştii.



Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.062,5 lei, fiind dispuse următoarele măsuri: suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 120 de zile, aplicarea unui număr de 3 puncte de penalizare, precum şi reţinerea certificatului de înmatriculare.

