Live TV

Șoferul care a lovit mai multe mașini parcate, în București, a fost identificat. Cu cât a fost amendat

Data actualizării: Data publicării:
politist trafic
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Un bărbat care, în 20 noiembrie, a lovit patru autovehicule staţionate, ulterior ciocnindu-se cu un autocar, care circula regulamentar, în Sectorul 4 din București, a fost identificat 20 de zile mai târziu, fiind amendat cu peste 5.000 de lei. De asemenea, i-a fost suspendat permisul pentru 120 de zile.

”La data de 20.11.2025, în jurul orei 20.40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe str. Vârciorova, sector 4, în care un conducător auto a avariat mai multe autovehicule şi a plecat de la faţa locului”, transmite Brigada de Poliţie Rutieră.

Proprietarii autovehiculelor implicate s-au deplasat la Biroul Accidente Uşoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare, scrie news.ro. Poliţiştii din cadrul Biroului Accidente Uşoare au făcut cercetări pentru stabilirea cauzelor şi imprejurărilor producerii evenimentului rutier, pentru stabilirea identităţii şoferii care a plecat de la faţa locului şi luării măsurilor ce se impun.

”În urma cercetărilor efectuate, a fost stabilită identitatea conducătorului auto vinovat de producerea evenimentului rutier, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, care s-a prezentat la data 09.12.2025 la sediul Biroului Accidente Uşoare. Din analiza materialului probator administrat în cauză, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 38 de ani, nu s-a asigurat corespunzător la plecarea de pe loc de pe str. Vârciorova şi a avariat 4 autovehicule staţionate. Ulterior, şi-a continuat deplasarea spre Drumul Jilavei, unde a efectuat virajul la dreapta, iar când a ajuns la intersecţia cu str. Turnu Măgurele, a intrat în coliziune cu un autocar care circula regulamentar.”, precizează miercuri Brigada Rutieră.

De asemenea, fiind implicat în accidente de circulaţie soldate cu pagube materiale, acesta nu s-a prezentat în termenul legal de 24 de ore la unitatea de poliţie competentă.

Totodată, în urma controlului efectuat în data de 09.12.2025 asupra autovehiculului, acesta nu corespundea din punct de vedere tehnic.

”Bărbatul în vârstă de 38 de ani a refuzat testarea preliminară cu aparatura din dotare şi a fost condus la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” în vederea prelevării de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcţie de rezultatele buletinului de analiză toxicologică”, menţionează poliţiştii.

Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.062,5 lei, fiind dispuse următoarele măsuri: suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 120 de zile, aplicarea unui număr de 3 puncte de penalizare, precum şi reţinerea certificatului de înmatriculare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Digi Sport
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Instalație de gaze.
Avarie la o rețea de gaze din Sectorul 1 al Capitalei. Distrigaz a oprit furnizarea pentru aproape 500 de clienți. Când va fi reluată
avion su-27 rusia profimedia-0992099453
Doi piloți ruși au murit după ce au fost ejectați dintr-un avion aflat la sol, în hangar
partidul socialistilor europeni pes
Socialiștii Europeni, mesaj de susținere pentru PSD după rezultatele alegerilor de duminică. „Reflectă încrederea alegătorilor”
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un primar, acum să-i dăm mijloacele de a guverna orașul”
CFR Călători anunță că persoanele care au bilete la trenurile afectate și doresc să renunțe la călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate.
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare din 14 decembrie, cu modificări pe rutele interne și internaționale
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul...
balcon isu bihor
VIDEO Explozie într-un bloc din Bihor. O femeie a fost rănită grav
Ceata pe autostrada
Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de...
Ultimele știri
Ministrul Justiției, după ancheta Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă”
După aur, și prețul argintului atinge un nivel record. De ce s-au scumpit metalele prețioase
Sute de copii din Europa s-au născut cu risc mare de cancer, după ce un bărbat a donat spermă fără să știe că transmite o genă mortală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Tenismena și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți și a rămas uimită! Câți bani a putut să câștige în...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la...
Adevărul
Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă nu ai stagiu complet. Simulări pentru 5, 7 și 10 ani lipsă
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Elena Vîșcu și-a refăcut viața după divorț. Fosta soție a lui CRBL, primele declarații despre noul partener...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Kim Jong-un construiește un palat pentru Putin în Coreea de Nord
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 18.000 lei și bonus de 10.500 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...