Video Drifturi pe zăpadă, în București. Polițiștii îi caută pe șoferi pentru a-i sancționa

Data publicării:
drift
Duminică noapte, mai mulți șoferi și-au încercat îndemânarea făcând drifturi pe zăpadă, în Piața Constituției. Foto: Captura video

Iarna s-a instalat peste noapte în București. Temperaturile au scăzut până la minus 7 grade Celsius, a nins abundent și a bătut vântul. Șoferii reclamă că utilajele de deszăpezire au fost puține, atfel încât se circulă cu mare dificultate la această oră. Duminică noapte, mai mulți șoferi și-au încercat îndemânarea făcând drifturi pe zăpadă, în Piața Constituției. Distracția lor e ilegală și, dacă vor fi identificați de polițiști, vor rămâne fără permise auto.

Meteorologii au emis alerte de ger în mai bine de jumătate din țară. Minimele au coborât până la minus 20 de grade Celsius în această noapte. În mai multe județe și în Capitală s-a depus strat consistent de zăpadă, iar drumarii au intervenit pentru curățarea șoselelor. Ninsorile și viscolul au pus în dificultate șoferii. Un tir încărcat cu marfă s-a răsturnat pe un drum județean din Olt.

Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, iar pe drumurile din 15 judeţe se intervine cu utilaje de deszăpezire.

Potrivit Centrului Infotrafic, se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, fiind identificate uşoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei. De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Argeş, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricţii de circulaţie.

Se acţionează cu utilaje pentru asigurarea fluenţei traficului. Pe celelalte artere rutiere principale la nivel naţional, şi anume autostrăzile A3 Bucureşti - Ploieşti, A7 Ploieşti - Adjud, dar şi pe DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

