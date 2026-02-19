JO 2026 Milano Cortina. Julia Sauter, reprezentanta României la patinaj artistic, a reuşit cea mai bună performanţă a carierei sale

Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale.

ACTUALIZARE 11:46 Sportiva română Julia Sauter a declarat, joi seară, după ce a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice de iarnă, la patinaj artistic, că a fost extrem de fericită atunci când a văzut punctele obţinute.

„Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu? Trebuie să spun sincer, nici eu. Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte”, a spus Julia Sauter, potrivit eurosport.ro.

Ea a vorbit şi despre secretele din spatele succesului.

„Pe tot parcursul sezonului am încercat mereu să rămân în prezent. Roxana (Luca) m-a construit pas cu pas. Mi-am cumpărat şi un program de psihologie sportivă pe care să-l am în «bagaj» cu mine. Observ că lucrurile devin din ce în ce mai bune, inclusiv în felul în care abordez competiţiile. Faptul că totul s-a legat la această competiţie a fost, desigur, obiectivul.

Astăzi a fost puţin mai dificil, dar până acum aveam deja aceste instrumente. Ştiu că sunt aici şi acum, iar acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez, şi pur şi simplu a funcţionat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respiraţie pentru a reveni mereu în prezent. Un alt instrument este consecvenţa în antrenamente, la care am muncit tot sezonul, şi faptul că am învăţat să mă bazez pe asta a fost, de asemenea, un proces.

La începutul sezonului mergeam mereu la competiţii şi rămâneam blocată în trecut. Mă gândeam la competiţiile slabe, iar asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat aici şi acum, a funcţionat şi încă sunt fără cuvinte”, a spus Julia Sauter.

Știrea inițială. Sauter, care a evoluat în seria a doua, a obţinut la programul liber 127,80 puncte şi cu cele 63,13 puncte de la programul scurt a ajuns la un total de 190,93 puncte, personal best, potrivit News.ro.

După două serii (12 sportive), Sauter ocupă locul 5 în clasamentul general. Mai urmează să concureze 12 sportive, astfel că Sauter are garantat un loc în top 17.

Potrivit Eurosport, precedentul record al unei patinatoare din România era poziţia 23, Roxana Luca, în 2002. Dacă va încheia în top 13, Julia Sauter va depăşi şi recordul de la masculin al României, deţinut de Gheorghe Chiper şi Corner Gheorghe - poziţia 14.

În vârstă de 28 de ani, Julia Sauter se află la prima participare la Jocurile Olimpice.

