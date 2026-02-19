Live TV

JO 2026 Milano Cortina. Julia Sauter, reprezentanta României la patinaj artistic, a reuşit cea mai bună performanţă a carierei sale

Data actualizării: Data publicării:
Julia Sauter
Julia Sauter, la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina. Foto: Profimedia

Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale.

ACTUALIZARE 11:46 Sportiva română Julia Sauter a declarat, joi seară, după ce a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice de iarnă, la patinaj artistic, că a fost extrem de fericită atunci când a văzut punctele obţinute.

„Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu? Trebuie să spun sincer, nici eu. Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte”, a spus Julia Sauter, potrivit eurosport.ro.

Ea a vorbit şi despre secretele din spatele succesului.

„Pe tot parcursul sezonului am încercat mereu să rămân în prezent. Roxana (Luca) m-a construit pas cu pas. Mi-am cumpărat şi un program de psihologie sportivă pe care să-l am în «bagaj» cu mine. Observ că lucrurile devin din ce în ce mai bune, inclusiv în felul în care abordez competiţiile. Faptul că totul s-a legat la această competiţie a fost, desigur, obiectivul.

Astăzi a fost puţin mai dificil, dar până acum aveam deja aceste instrumente. Ştiu că sunt aici şi acum, iar acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez, şi pur şi simplu a funcţionat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respiraţie pentru a reveni mereu în prezent. Un alt instrument este consecvenţa în antrenamente, la care am muncit tot sezonul, şi faptul că am învăţat să mă bazez pe asta a fost, de asemenea, un proces.

La începutul sezonului mergeam mereu la competiţii şi rămâneam blocată în trecut. Mă gândeam la competiţiile slabe, iar asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat aici şi acum, a funcţionat şi încă sunt fără cuvinte”, a spus Julia Sauter.

Știrea inițială. Sauter, care a evoluat în seria a doua, a obţinut la programul liber 127,80 puncte şi cu cele 63,13 puncte de la programul scurt a ajuns la un total de 190,93 puncte, personal best, potrivit News.ro.

După două serii (12 sportive), Sauter ocupă locul 5 în clasamentul general. Mai urmează să concureze 12 sportive, astfel că Sauter are garantat un loc în top 17.

Potrivit Eurosport, precedentul record al unei patinatoare din România era poziţia 23, Roxana Luca, în 2002. Dacă va încheia în top 13, Julia Sauter va depăşi şi recordul de la masculin al României, deţinut de Gheorghe Chiper şi Corner Gheorghe - poziţia 14.

În vârstă de 28 de ani, Julia Sauter se află la prima participare la Jocurile Olimpice.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
2
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
zaharia-and-barbulesteanu
5
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Julia Sauter
JO 2026 Milano Cortina. Julia Sauter evoluează în această seară în programul liber. Miză istorică pentru patinajul românesc
jocuri olimpice 2026 simbol
Sportivii ruși care participă Jocurile Olimpice nu au primit telefoane de la sponsorul evenimentului. Care este motivul
Julia Sauter in timpul concursului
JO 2026 Milano Cortina: Julia Sauter (România) s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Day Three
„Vom restabili justiția”: Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice
Riku Miura şi Ryuichi Kihara pe gheata
JO 2026 Milano Cortina. Japonezii Miura şi Kihara, medaliaţi cu aur în proba de perechi a concursului de patinaj artistic
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan, despre relația cu Casa Albă: „Problema...
Screenshot 2025-10-31 221640
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest. Imagini cu fratele...
Predoiu Pam Bondi
Întâlnire la Departamentul de Justiţie: Cătălin Predoiu, discuţii cu...
Donald Trump
„Un lucru foarte trist”. Donald Trump a vorbit despre arestarea...
Ultimele știri
Scandal între Emmanuel Macron și Giorgia Meloni după crima de la Lyon: „Să-și vadă fiecare de treaba lui”
UE intenționează să cheltuiască mai mult pe zborurile private ale oficialilor de top: „Ar trebui să înceapă prin a da exemplu”
Atac dur de la Paris: Comisia Europeană, pusă la zid pentru apropierea de Trump. „O greșeală majoră”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic 😢
Fanatik.ro
Povestea arbitrei din patinaj încă activă la 103 ani. Are peste 70 de ani de experiență și doar la 95 de ani...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...