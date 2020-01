Performanță uriașă pentru un motociclist român la Dakar

Victorie de răsunet pentru sportul pe două roţi din România. Emanuel Gyenes a câştigat raliul Dakar, în proba dedicată piloților fără asistență tehnică. La nivel general, motociclistul de 35 de ani din Satu Mare a obținut locul 29.

„Mi-am atins țelul și ce mi-am propus de când am plecat de acasă - să fiu pe podium la clasa Malle Moto - am reușit să fiu pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și să vin în top 30 la general. Am reușit locul 29, foarte bun”, a spus Emanuel Gyenes, pentru Digi24.

„Cursa ține 12 zile, 8.000 de kilometri. Ai zile când mergi 800-900 de kilometri și trebuie să fii fizic pregătit. Anul ăsta, greu - nu am avut echipă de asistență. Trebuia singur să îmi pregătesc motocicleta”, a adăugat sportivul.