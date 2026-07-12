Pilotul român Adrian Rus - Sinner a murit într-un accident în Cehia. Anunțul Federației Române de Motociclism

Pilotul român Adrian Rus – Sinner a murit sâmbătă, în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno, din Cehia, a anunțat Federația Română de Motociclism.

Potrivit federației în cursul programului competiţional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfăşurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicaţi doi sportivi, relatează News.ro.

În ciuda intervenţiei prompte a echipelor medicale aflate la faţa locului, unul dintre piloţi a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viaţa.

Unul dintre cei doi sportivi care au murit este Adrian Rus - Sinner. El era pilot de curse şi vlogger de motociclism şi avea 30 de ani.

Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competiţional rămas din acest weekend.

Editor : M.B.