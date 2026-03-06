Singurul iranian care urma să participe la Jocurile Paralimpice a fost nevoit să renunţe

Singurul sportiv paralimpic reprezentând Iranul angajat la Jocurile de la Milano-Cortina este nevoit să se retragă din competiţie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care îl împiedică să călătorească în Italia, a anunţat vineri Comitetul Internaţional Paralimpic (IPC), informează AFP.

Abulfazl Khatibi Mianaei, în vârstă de 23 de ani, urma să concureze în două probe de para-schi fond.

„Din cauza conflictului în curs, dublul paralimpic de la PyeongChang 2018 şi Beijing 2022 nu poate călători în siguranţă în Italia”, a anunţat IPC într-un comunicat emis cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere de la Arenele din Verona.

„Este cu adevărat dezamăgitor pentru sportul mondial şi în special pentru Abulfazl Khatibi Mianaei că nu poate călători în siguranţă la a treia sa ediţie a Jocurilor Paralimpice de Iarnă la Milano-Cortina 2026”, a declarat Andrew Parsons, preşedintele IPC.

Jocurile Paralimpice încep vineri cu o ceremonie de deschidere la Arenele din Verona, la aproape exact o săptămână după începerea bombardamentelor israeliano-americane care vizau capitala Teheran şi alte situri iraniene.

Iranul a ripostat cu atacuri cu rachete împotriva Israelului şi a statelor din Golf care găzduiesc baze americane. Ciocnirile mortale au intrat în a şaptea zi vineri.

„De la începutul conflictului, sâmbătă, IPC şi comitetul de organizare au lucrat neobosit în culise, alături de comitetul iranian şi de federaţia naţională de schi, pentru a găsi rute alternative care să asigure trecerea în siguranţă a delegaţiei iraniene”, a subliniat Parsons.

Însă „riscul pentru viaţa umană este prea mare”, a adăugat preşedintele brazilian al IPC.

Absenţa forţată a lui Khatibi Mianaei înseamnă că steagul iranian nu va fi prezent la ceremonia de deschidere de vineri seară.

Numărul naţiunilor reprezentate pe parcursul celor zece zile de competiţie în şase discipline diferite (para-schi alpin, para-biatlon, para-schi fond, para-snowboarding, para-hochei pe gheaţă şi curling în scaun cu rotile) a scăzut, de asemenea, de la 56 la 55.

