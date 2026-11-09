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Rezultate Loto: Premiu de peste 1 milion de lei câștigat la Noroc. Anunțul Loteriei Române

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bile de la loto
Foto: Loteria Română
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Un premiu la categoria a II-a în valoare de 1,031 milioane de lei s-a câştigat duminică la tragerea Noroc, a anunțat luni Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro. La acelaşi joc, s-a înregistrat şi un câştig de categoria a III-a în valoare de 79.688,64 de lei, cu un bilet jucat la o agenţie loto din Suceava.

Şi la tragerea Joker s-au câştigat două premii de categoria a II-a în valoare de 264.556,09 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Vaslui, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 21.000 de câştiguri în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro) iar la Noroc este un report cumulat în valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro) iar la Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).

Editor : M.B.

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