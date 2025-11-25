CM 2026. FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie

FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026, eveniment ce va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul ar urma să aibă loc de la ora 19.00.



Cu ocazia primei ediţii a Cupei Mondiale la care participă 48 de echipe (11 iunie – 19 iulie 2026) va fi stabilită componenţa celor 12 grupe de câte 4 echipe. Turneul final va avea loc în SUA, Mexic şi Canada, scrie News.ro.

Naţionala României va fi prezentă la tragerea la sorţi prin participarea în play-off-ul programat în martie 2026. Tricolorii încă pot obţine calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc în deplasare.

Procedura formării urnelor:

Canada, Mexic şi SUA (ţările gazdă) vor fi repartizate în urna 1.

Cele 39 de echipe deja calificate vor fi distribuite în patru urne a câte 12 echipe, în funcţie de Clasamentul FIFA/Coca-Cola, ediţia de 19 noiembrie 2025.

Cele două locuri alocate câştigătoarelor play-off-ului intercontinental şi cele 4 locuri alocate câştigătoarelor play-off-ului european au fost alocate în urna 4.

Cum arată urnele:

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania

Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C şi D, Play-Off FIFA 1 şi 2

Procedura tragerii la sorţi:

Tragerea va începe cu echipele din urna 1, care vor fi repartizate în grupele A – L.

Apoi se va continua în ordine: urna 2, urna 3, urna 4.

Poziţii prestabilite ale gazdelor: Mexic – poziţia A1 (bila verde), Canada – poziţia B1 (bila roşie), SUA – poziţia D1 (bila albastră).

Celelalte nouă echipe cu coeficient FIFA superior din urna 1 vor fi alocate automat pe poziţia 1 din grupa în care sunt extrase.

FIFA a anunţat că, pentru echilibrul competitiv şi separarea traseelor spre semifinale, Spania (locul 1 FIFA) şi Argentina (locul 2) vor fi repartizate aleatoriu pe trasee opuse. Acelaşi lucru e valabil şi pentru Franţa (locul 3) şi Anglia (locul 4). Acest mecanism asigură că, dacă îşi câştigă grupele, primele două echipe din clasament nu se vor întâlni înaintea finalei.

Nicio grupă nu poate avea mai mult de o echipă din aceeaşi confederaţie, cu excepţia UEFA, care are 16 reprezentante.

Programul final al meciurilor, invlusiv stadioanele şi orele de disputare, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.

