Comitetul Internaţional Olimpic recomandă revenirea „fără restricţii” a ruşilor în competiţiile pentru juniori

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a anunţat, joi, că recomandă revenirea ruşilor şi belaruşilor la competiţiile de juniori cu imnul şi drapelul lor, spre deosebire de restricţiile menţinute în probele de seniori, transmite AFP, citată de Agerpres.

Decisă miercuri cu uşile închise de către comisia executivă a CIO, această propunere a fost aprobată joi de reprezentanţii federaţiilor internaţionale, care au avertizat totuşi că implementarea sa "va necesita timp", potrivit comunicatului organismului.

Reuniţi la Lausanne pentru cel de-al 14-lea „Summit Olimpic”, aceşti reprezentanţi, împreună cu cei ai comitetelor naţionale olimpice, ai sportivilor şi ai organismelor antidoping, „au recunoscut că sportivii, şi în special tinerii sportivi, nu ar trebui să fie traşi la răspundere pentru acţiunile guvernelor lor”, explică în continuare CIO.

„Sportul este pentru ei o sursă de speranţă şi o modalitate de a arăta că toţi sportivii pot respecta aceleaşi reguli şi se pot respecta reciproc”, continuă textul.

Participanţii la cel de-al 14-lea summit olimpic au menţinut însă condiţiile impuse sportivilor seniori ruşi şi belaruşi, şi anume participarea la evenimente internaţionale doar sub un drapel neutru, pe bază individuală şi cu condiţia să nu fi susţinut public războiul din Ucraina şi să nu fie sub contract cu armata sau serviciile de securitate.

În mod similar, oficialilor din ambele ţări le este interzis să participe la competiţiile internaţionale, atât la juniori, cât şi la seniori, şi în Rusia nu ar trebui organizate evenimente internaţionale, sancţiuni care au fost în vigoare continuu de la invadarea Ucrainei în februarie 2022.

Organizat cu uşile închise în fiecare decembrie, summitul olimpic transmite semnale comune întregii mişcări olimpice, prefigurând adesea decizii luate ulterior de CIO sau de federaţiile internaţionale: cel de la sfârşitul anului 2022 anunţase revenirea treptată a ruşilor în competiţie, după luni de excludere totală.

