Live TV

Comitetul Internaţional Olimpic recomandă revenirea „fără restricţii” a ruşilor în competiţiile pentru juniori

Data publicării:
2014 Winter Olympic Games - Closing Ceremony

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a anunţat, joi, că recomandă revenirea ruşilor şi belaruşilor la competiţiile de juniori cu imnul şi drapelul lor, spre deosebire de restricţiile menţinute în probele de seniori, transmite AFP, citată de Agerpres.

Decisă miercuri cu uşile închise de către comisia executivă a CIO, această propunere a fost aprobată joi de reprezentanţii federaţiilor internaţionale, care au avertizat totuşi că implementarea sa "va necesita timp", potrivit comunicatului organismului.

Reuniţi la Lausanne pentru cel de-al 14-lea „Summit Olimpic”, aceşti reprezentanţi, împreună cu cei ai comitetelor naţionale olimpice, ai sportivilor şi ai organismelor antidoping, „au recunoscut că sportivii, şi în special tinerii sportivi, nu ar trebui să fie traşi la răspundere pentru acţiunile guvernelor lor”, explică în continuare CIO.

Sportul este pentru ei o sursă de speranţă şi o modalitate de a arăta că toţi sportivii pot respecta aceleaşi reguli şi se pot respecta reciproc”, continuă textul.

Participanţii la cel de-al 14-lea summit olimpic au menţinut însă condiţiile impuse sportivilor seniori ruşi şi belaruşi, şi anume participarea la evenimente internaţionale doar sub un drapel neutru, pe bază individuală şi cu condiţia să nu fi susţinut public războiul din Ucraina şi să nu fie sub contract cu armata sau serviciile de securitate.

În mod similar, oficialilor din ambele ţări le este interzis să participe la competiţiile internaţionale, atât la juniori, cât şi la seniori, şi în Rusia nu ar trebui organizate evenimente internaţionale, sancţiuni care au fost în vigoare continuu de la invadarea Ucrainei în februarie 2022.

Organizat cu uşile închise în fiecare decembrie, summitul olimpic transmite semnale comune întregii mişcări olimpice, prefigurând adesea decizii luate ulterior de CIO sau de federaţiile internaţionale: cel de la sfârşitul anului 2022 anunţase revenirea treptată a ruşilor în competiţie, după luni de excludere totală. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
3
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
4
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
avion mig 29 in zbor
5
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Digi Sport
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0978625504
Kirsty Coventry, recent aleasă la șefia Comitetului Olimpic Internațional, a fost primită ca o eroină la întoarcerea acasă, în Zimbabwe
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Gimnasta Sabrina Voinea a depus recurs la Tribunalul Elveţian de la Lausanne împotriva deciziei TAS privind concursul de la sol la JO
Scenă din ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Captură video
JO 2024. Comitetul Internațional Olimpic își cere scuze de la cei deranjați de scenele controversate din ceremonia de deschidere
logo ul jocurilor olimpice
Comitetul Olimpic Rus a fost suspendat de CIO: „Participarea sportivilor ruși sub drapel neutru la JO de la Paris rămâne incertă”
logoul cio
CIO recomandă revenirea sportivilor ruşi şi belaruşi în competiţii, dar condiţionat. Reacții internaționale
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan, mesaj de ultimă oră în scandalul din Justiție...
Screenshot 2025-12-11 213522
„Justiție, nu corupție”. Proteste masive în București și Cluj...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei...
pacient in patul de spital
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a...
Ultimele știri
Revista Time a desemnat „Personalitatea anului”: titlul a fost atribuit celor 8 figuri considerate arhitecții inteligenței artificiale
Ministrul de Externe: România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în reconstrucţia Ucrainei
Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Bulgaria. Ce variante sunt luate în calcul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Fanatik.ro
Câți bani aduc la buget băncile de stat. Ce se întâmplă în 2025 cu băncile acuzate că „fac profituri colosale”
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Fiul lui Ion Țiriac a găsit ”sensul vieții”. La ce concluzie a ajuns Ion Ion Țiriac la 49 de ani
Adevărul
Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad”
Playtech
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
Absolut neverosimil! Au bătut cu 9-0, dar au fost eliminați tocmai la criteriul golurilor marcate
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Caz șocant în Capitală: un adolescent ar fi fost bătut cu „ciocanul de șnițele și făcălețul” de mama vitregă...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț