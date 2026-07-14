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România și alte opt state cer UE să taie finanțarea organizațiilor sportive care acceptă sportivi din Rusia și Belarus

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comitet international olimpic jocuri olimpice
Foto: olympics.com
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Din articol
CIO a ridicat suspendarea Comitetului Olimpic Rus Argumentele statelor semnatare

Nouă state europene, inclusiv România, au cerut Uniunii Europene să reducă finanțarea acordată organizațiilor sportive, printre care și Comitetul Internațional Olimpic (CIO), care permit participarea în competiții a sportivilor din Rusia și Belarus, a anunțat marți Ministerul Culturii din Estonia, scrie Reuters.

Adresată comisarului european pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, propunerea vizează organisme importante, printre care CIO, Federația Mondială de Natație și Federația Internațională de Scrimă (FIE).

Această măsură reprezintă cea mai puternică inițiativă colectivă de până acum a statelor membre ale UE de a folosi pârghia financiară a blocului împotriva organismelor sportive internaționale în legătură cu revenirea sportivilor ruși și belaruși, creând premisele unei potențiale confruntări între guvernele europene și mișcarea olimpică în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

CIO a ridicat suspendarea Comitetului Olimpic Rus

Pe 7 iulie, comitetul executiv al CIO a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus și a menționat că restricțiile anterioare impuse sportivilor ruși nu mai erau aplicabile.

Cele nouă țări europene — Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia — au solicitat excluderea acestor organisme de conducere din programul Erasmus+ al UE și din alte programe de sprijin financiar.

Argumentele statelor semnatare

„Respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a relațiilor pașnice între națiuni se numără printre principiile fundamentale pe care se bazează sportul internațional și mișcarea olimpică”, au scris acestea în scrisoare.

Cele nouă țări au afirmat că readmiterea sportivilor ruși și belaruși în competiții ignoră realitatea concurenților ucraineni, care nu pot să se antreneze în condiții egale din cauza strămutării, a distrugerii infrastructurii sau a înrolării în forțele armate.

„Orice afirmație conform căreia sportul poate fi separat de politică sună fals atunci când mii de ucraineni nevinovați și-au pierdut viața și când sportul continuă să fie instrumentalizat de regimurile rusești și belaruse”, precizează declarația.

Pe lângă retragerea sprijinului financiar acordat organismelor sportive, cele nouă țări au propus limitarea participării organizațiilor care nu respectă regulile la forumurile sportive europene cheie și la discuțiile privind dezvoltarea conduse de UE.

Editor : Ana Petrescu

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