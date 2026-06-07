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Video Christian Eriksen s-a prăbușit în timpul meciului Danemarca – Ucraina. El era să moară, pe teren, în 2021

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Christian Eriksen lesinat meci captura ds
Foto: Captură video Digi Sport

Christian Eriksen (34 de ani) s-a prăbușit pe gazon în timpul meciului amical Danemarca - Ucraina. În minutul 65 al reprizei secunde, fără să fie lovit de vreun adversar, mijlocașul lui Wolfsburg a căzut, iar cei din jurul său au făcut imediat semn ca meciul să fie oprit. Medicii au intervenit imediat, iar în jurul lui Eriksen s-a format un scut uman, relatează Digi Sport.

Christian Eriksen s-a prăbușit în meciul Danemarca - Ucraina și a fost resuscitat de medici. După aproape zece minute în care întreg stadionul a amuțit, spectatorii au început să aplaude la unison, semn că tragedia a fost evitată. 

Christian Eriksen a fost condus pe picioare în afara terenului, alături de jucătorii danezi și cei din staff-ul tehnic, care au continuat să formeze scutul uman în jurul său. 

Pe teren au mai rămas doar jucătorii și antrenorii ucraineni, care au continuat să aplaude alături de cei din tribune. Peste alte câteva minute, însă, arbitrul central a fluierat finalul. 

Federația de Fotbal din Danemarca a confirmat că Christian Eriksen este conștient, însă momentan nu se cunosc mai multe detalii despre starea sa. 

Mijlocașul a mers la ambulanță alături de soția lui și apoi dus la spital, pentru mai multe investigații. 

Amintim că, în 2021, Christian Eriksen s-a prăbușit la meciul Danemarca - Finlanda 0-0 de la EURO, în urma unui stop cardio-respirator, și a fost la un pas de moarte.

Ulterior, i s-a montat un defibrilator, cu ajutorul căruia a putut să joace fotbal în continuare fără evenimente, până la cel de astăzi. 

Editor : Liviu Cojan

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