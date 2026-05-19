CM 2026. Euforie în Brazilia: Neymar îşi face marea revenire în naționala lui Carlo Ancelotti

Ovații la conferința de presă la care Ancelotti a anunțat numele lui Neymar. Foto: Profimedia

Starul Neymar a fost convocat, luni, de selecţionerul naţionalei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, pentru Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie - 19 iulie), probabil ultimul turneu major pentru un jucător epuizat de accidentări în ultima vreme, relatează AFP.

De luni de zile, un întreg subiect de discuţie a cuprins Brazilia pe această temă. La 34 de ani, fostul atacant al Barcelonei şi PSG, afectat de probleme fizice recurente, va reuşi în cursa sa contra cronometru pentru a reveni la „Selecao”, pentru care nu a mai jucat din octombrie 2023?

Răspunsul a venit luni de la Ancelotti, în timpul unei conferinţe de presă de la Muzeul de Mâine din Rio de Janeiro: cel mai bun marcator al echipei naţionale a Braziliei din toate timpurile (79 de goluri, cu două mai multe decât Pele, în 128 de apariţii) va juca la a patra sa Cupă Mondială, după cele din 2014, 2018 şi 2022.

Numele lui Neymar a fost întâmpinat cu lungi ovaţii din partea spectatorilor din sala mare, unde antrenorul şi-a anunţat lotul, la sfârşitul unei ceremonii aparent interminabile, încât Ancelotti a trebuit să facă o pauză de câteva secunde înainte de a continua să deruleze lista.

Revenind anul trecut la Santos, clubul său formator, Neymar nu mai fusese convocat la echipa naţională de când Ancelotti a preluat funcţia de antrenor al echipei naţionale a Braziliei în mai 2025.

Ultima sa apariţie pentru cvintupla campioană mondială a fost pe 17 octombrie 2023, când a suferit o accidentare gravă la genunchi în meciul împotriva Uruguayului, care l-a ţinut indisponibil timp de câteva luni.

Editor : Sebastian Eduard

