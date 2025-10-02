Live TV

Europa League. FCSB, învinsă acasă de Young Boys Berna

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din fcsb - young boys berna
Foto: Profimedia

FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League.

Elveţienii nu au stat mult în expectativă pe Arena Naţională şi Târnovanu a fost nevoit să respingă la şutul lui Monteiro, din minutul 3. În contrapartidă a venit lovitura de cap a lui Mihai Popescu, care a trecut puţin pe lângă poartă.

Monteiro a deschis scorul, în minutul 11, cu un şut din careu, iar bucureştenii au mai primit o lovitură.

Accidentat înaintea înscrierii golului, Edjouma a fost înlocuit încă din minutul 15.

Târnovanu a mai intervenit odată la şutul lui Gigovic, din minutul 20, în timp ce încercările timide ale roş-albaştrilor nu au avut sorţi de izbândă.

Monteiro a reuşit dubla, cu primele sale goluri stagionale, în minutul 36, şi la pauză Young Boys conducea cu 2-0.

Charalambous a efectuat trei schimbări la pauză şi bucureştenii au fost mai incisivi în prima parte a reprizei secunde. Tănase a trimis puţin peste poartă în minutul 47, Bedia a şutat la colţul scurt în minutul 54, însă Târnovanu a intervenit, iar în minutul 64 Politic a fost aproape de gol la o gafă a portarului Keller, care însă a prins la timp mingea ce se ducea spre gol.

Politic a mai încercat odată un şut, în minutul 74, dar Keller nu a putut fi învins. Atacurile gazdelor nu au fost periculoase, elveţienii s-au apărat fără probleme şi FCSB – Young Boys s-a terminat 0-2.

Bucureştenii pierd primul meci în grupa Ligii Europa şi rămân cu trei puncte în clasament. Viitorul adversar al FCSB va fi Bologna, pe care o va înfrunta la Bucureşti.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma (Fl. Tănase 15), Baba Alhassan – Miculescu (Cisotti 46), Oct. Popescu (Politic 59), Thiam (Olaru 46) – Alibec (Bîrligea 46).
Antrenor: Elias Charalambous

YOUNG BOYS BERNA: M. Keller – Janko, Louper (Zoukrou 87), Benito, Hadjam – Males (Fassnacht 69), Raveloson (Pech 70), Edmilson Fernandes, Monteiro (Tsimba 87) – Bedia (Cordova 62), Gigovic.
Antrenor: Giorgio Contini

Cartonaşe galbene: Politic 69 / Monteiro 34, Raveloson 59, Hadjam 82

Arbitri: Mohammed Al-Hakim - Mehmet Culum, Fredrik Klyver (toţi din Suedia)
Arbitri VAR: Pawel Malec - Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia)

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
4
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
dacia duster pick-up
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a...
alexandru rogobete face declaratii
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după...
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Urmează două...
Ultimele știri
Actorul american John Malkovich a aflat că este 43% român după ce a făcut un test ADN
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte
Cum s-a desfășurat atacul de la sinagoga din Manchester. Mărturiile oamenilor: „Am crezut că ar putea fi un foc de artificii”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
faze de joc din meciul fcsb - young boys berna
LIVE SCORE. FCSB, învinsă de Young Boys Berna în al doilea meci al grupei Europa League
Elias Charalambous
Elias Charalambous, după victoria de ziua sa în confruntarea cu Go Ahead Eagles: Am amintit de echipa din anii trecuţi
faza de joc din go ahead eagles - fcsb
FCSB a început cu dreptul faza principală a Europa League. A învins în deplasare Go Ahead Eagles
faza de joc din go ahead eagles - fcsb
LIVE SCORE. FCSB a învins Go Ahead Eagles, în prima etapă a Europa League
FCSB
Superliga. FCSB, învinsă la Botoșani. Gigi Becali a închis telefonul în direct: „N-am ce să spun”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Câți bani primești dacă îți dai terenul în arendă în 2025. Cât se plătește pe hectar și ce sumă poți încasa...
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Fără milă! Elvețienii, concluzie categorică după ce au văzut FCSB - Young Boys: ”E clar”
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...