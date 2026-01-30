Tragere la sorți playoff Europa League. Duel românesc: PAOK Salonic - Celta Vigo

Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, va înfrunta echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, în play-off-ul Ligii Europa, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi de vineri, de la Nyon.

Cele două echipe au mai fost adversare la 2 octombrie, în etapa a doua a grupei Ligii Europa. Meciul a fost câştigat cu 3-1 de Celta Vigo.

Iată meciurile din play-off:

Ludogoreţ (Bulgaria) - Ferencváros (Ungaria)

GNK Dinamo Zagreb (Croaţia) - Genk (Belgia)

Celtic (Scoţia) - Stuttgart (Germania)

Brann (Norvegia) - Bologna (Italia)

Panathinaikos (Grecia) - Viktoria Plzeň (Cehia)

PAOK (Grecia) - Celta Vigo (Spania)

Fenerbahçe (Turcia) - Nottingham Forest (Anglia)

Lille (Franţa) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Meciurile se vor disputa la 19 februarie turul şi la 26 februarie returul.

