Mircea Lucescu, declarații după meciul cu Cipru: „Nu-mi place”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni seară, că tricolorii au făcut greşeli în defensivă, subliniind că nu este mulţumit de jocul prestat la meciul cu Cipru, scor 4-1.

„Trei puncte foarte importante, ne-am cnsolidat poziţia de câştigători ai grupei. A fost un joc foarte bun în prima repriză, mai puţin bun in prima parte a repriziei a doua. Am terminat bine, cu un joc rapid. Din păcate în defensivă am făcut nişte greşeli care l-au pus în prim plan pe Niţă, care şi astăzi a fost extraordiunar. Nu sunt atât de mulţumit, nu-mi place să văd că echipa mea comite greşeli în apărare. Sunt şi lucruri pozitive. Le-am spus să tragă repede la poartă şi să surprindem şi asta a făcut Bîrligea. Sunt mulţumit de debutul lui dar putea să facă mai mult”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit News.ro.

Reprezentativa României a învins Cipru, scor 4-1 (2-0), luni seară, pe Arena Naţională, şi este lider în grupa C2 din Liga Naţiunilor. România are 15 puncte, dar aşteaptă decizia UEFA referitoare la meciul abandonat cu Kosovo.

În urma acestui rezultat, România şi-a asigurat promovarea în grupa B valorică.

