Stadionul CS Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului”

mircea lucescu langa banca tehnica
Mircea Lucescu. Foto: Profimedia
"Un model de viață și un simbol al performanței" "Un omagiu și o sursă de inspirație"

Cătălin Predoiu a anunțat că stadionul CS Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu, decizia fiind un omagiu adus uneia dintre cele mai importante personalități din fotbalul românesc și internațional. „Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, care a subliniat că gestul reprezintă o recunoaștere a unei cariere construite pe performanță, disciplină și longevitate.

„Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu”, a declarat Cătălin Predoiu, potrivit comunicatului de presă al Ministerului Afacerilor Interne.

lucescu dinamo decizie MAI
Foto: mai.gov.ro

Predoiu a subliniat longevitatea și impactul carierei antrenorului, afirmând că „Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construiește prin știință și muncă permanentă, măsurată în decenii”.

„Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândește acest sport”, a mai spus Predoiu.

Ministrul de Interne a vorbit și despre parcursul profesional al lui Lucescu, pe care l-a descris ca „antrenor vizionar”.

„Format în spiritul disciplinei și al inteligenței tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar”, a precizat Cătălin Predoiu, conform sursei citate.

Acesta a adăugat că fostul selecționer „a construit echipe competitive în contexte dificile, a descoperit și format jucători de clasă mondială”.

„A demonstrat că excelența nu este o întâmplare, ci un crez și un program aplicat cu inteligență și muncă organizată”, a mai spus ministrul.

„Un model de viață și un simbol al performanței”

Predoiu a evidențiat și rolul educațional al lui Mircea Lucescu în sport.

„Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului”, a declarat ministrul de Interne, adăugând că acesta „a știut să inspire, să motiveze și să modeleze caractere și destine”.

El a mai afirmat că „Mircea Lucescu nu este doar un simbol al performanței, ci și o punte între generații”.

„A plecat de jos, de la nimic, s-a ridicat prin muncă și valoare proprie, s-a perfecționat permanent”, a precizat Cătălin Predoiu, mai indică sursa menționată.

„Un omagiu și o sursă de inspirație”

Ministrul a explicat că atribuirea numelui lui Mircea Lucescu arenei CS Dinamo reprezintă un gest de recunoaștere.

„Astăzi, prin denumirea Arenei C.S. Dinamo București cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci și recunoștința pentru o viață dedicată excelenței”, a declarat el.

„Avem încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu”, a mai spus ministrul de Interne.

„Respect pentru Mircea Lucescu!”, a conchis Cătălin Predoiu.

Pe 7 aprilie, Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde era internat după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament cu naționala. Pe 10 aprilie, el a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Digi Sport
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
