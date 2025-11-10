Live TV

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul echipei Universitatea Craiova

Data actualizării: Data publicării:
FK Partizan v Steaua Bucharest - UEFA Champions League: Third Qualifying Round 2nd Leg
Mirel Rădoi. Foto: Guliver / GettyImages

Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova, a anunțat luni acţionarul Mihai Rotaru.  

„Mirel Rădoi şi-a luat aseară La revedere de la jucători. Am avut o discuţie până târziu în noapte, am încercat să-l convingem pentru a rămâne în acest proiect. Eu am crezut în Mirel Rădoi şi proiectul lui aici. Cele mai des invocate motive au fost cele emoţionale, cumva acest proiect l-a epuizat şi a preferat să facă un pas în spate. Cred că Mirel şi Universitatea ar fi meritat să stea împreună. Avem o listă de trei antrenori pentru înlocuirea lui Mirel”, a declarat Mihai Rotaru luni, într-o conferință de presă.

El a mai spus că simte tristeţe şi are o stare „gri”.

„Au mai fost momente când a vrut să plece şi s-a întors şi mă bucur că a făcut asta, dar acum e foarte decis. Nu sunt dezamăgit, sunt trist. Am crezut mult că acest lucru va funcţiona. A funcţionat până la un moment dat, acum nu mai funcţionează”.

Mirel Rădoi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova în 28 ianuarie 2025, amintește News.ro. 

În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august - decembrie 2022.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Românii plătesc printre cele mai mari facturi la curent din lume. De...
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz...
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din...
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii...
Ultimele știri
Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui
Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică
Rogobete spune că a sesizat Parchetul, după ce a fost invitat la conferinţa medicilor conspiraţionişti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
echipa u craiova pe stadionul din viena
Universitatea Craiova, prima victorie în Conference League, după un meci cu multe ratări
faza de meci din craiova - noah
Conference League. Universitatea Craiova, meci egal cu armenii de la Noah, în Bănie
univ craiova rakow profimedia-1042854194
Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow la debutul în Conference League
jucatorii universitatii craiova se bucura dupa calificarea in conference league
Conference League. Rakow - Universitatea Craiova, de la 22:00. Oltenii, încurajați din tribune de câteva sute de fani
jucatorii universitatii craiova se bucura dupa calificarea in conference league
Universitatea Craiova și-a aflat programul complet în Conference League. Oltenii încep faza principală în deplasare
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru a ales antrenorul portughez al Universității Craiova! Favoritul oltenilor a lucrat la Tottenham...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim...
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Katy Perry, adevărul despre melodia inspirată din despărțirea de Orlando Bloom: „E înfricoșător să fii...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...