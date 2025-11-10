Mirel Rădoi nu mai este antrenorul echipei Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova, a anunțat luni acţionarul Mihai Rotaru.

„Mirel Rădoi şi-a luat aseară La revedere de la jucători. Am avut o discuţie până târziu în noapte, am încercat să-l convingem pentru a rămâne în acest proiect. Eu am crezut în Mirel Rădoi şi proiectul lui aici. Cele mai des invocate motive au fost cele emoţionale, cumva acest proiect l-a epuizat şi a preferat să facă un pas în spate. Cred că Mirel şi Universitatea ar fi meritat să stea împreună. Avem o listă de trei antrenori pentru înlocuirea lui Mirel”, a declarat Mihai Rotaru luni, într-o conferință de presă.

El a mai spus că simte tristeţe şi are o stare „gri”.

„Au mai fost momente când a vrut să plece şi s-a întors şi mă bucur că a făcut asta, dar acum e foarte decis. Nu sunt dezamăgit, sunt trist. Am crezut mult că acest lucru va funcţiona. A funcţionat până la un moment dat, acum nu mai funcţionează”.

Mirel Rădoi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova în 28 ianuarie 2025, amintește News.ro.

În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august - decembrie 2022.

