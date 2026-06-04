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Preşedintele clubului turc Fenerbahce a fost condamnat la închisoare pentru incitare la pariuri ilegale

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preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran
Un tribunal turc l-a condamnat pe preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, la doi ani şi jumătate de închisoare. Foto: Profimedia

Un tribunal turc l-a condamnat pe preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, la doi ani şi jumătate de închisoare pentru incitare la pariuri ilegale, cu câteva zile înainte ca acest club să organizeze un congres pentru alegerea succesorului său, relatează Reuters.

Hotărârea pronunţată de un tribunal din Istanbul a stabilit că Saran şi fratele său, Kenan Saran, au fost condamnaţi la doi ani şi şase luni de închisoare pentru „incitarea persoanelor la participarea la pariuri ilegale prin publicitate sau diverse alte mijloace”, scrie News.ro.

Sadettin Saran a negat orice faptă ilegală în pledoaria sa din faţa instanţei.

Saran a fost reţinut pentru scurt timp de autorităţi mai devreme în acest an, în cadrul unei anchete ample privind consumul de droguri în rândul vedetelor turce, dar a fost eliberat ulterior. Ulterior, el a anunţat că va demisiona din funcţie, iar clubul a anunţat în martie că va organiza un congres extraordinar în perioada 6-7 iunie.

Autorităţile din Turcia au desfăşurat anchete ample privind presupuse cazuri de aranjare a meciurilor şi pariuri ilegale în ligile de fotbal profesionist ale ţării.

Zeci de arbitri au fost suspendaţi de Federaţia Turcă de Fotbal, în timp ce mai mulţi comentatori, oficiali şi jucători, inclusiv din cluburi de primă ligă, au fost reţinuţi sau arestaţi în cadrul anchetei.

Fostul preşedinte al clubului Fenerbahce, Aziz Yildirim, şi-a anunţat candidatura la conducerea clubului. El va candida împotriva omului de afaceri Hakan Safi, în contextul în care clubul din Istanbul încearcă să pună capăt unei perioade de 13 ani fără titluri. Saran nu candidează.

Editor : A.P.

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