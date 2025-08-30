Live TV

Programul FCSB în Europa League. Campioana României joacă primul meci în Olanda

Data actualizării: Data publicării:
jucatorii de la fcsb se bucura dupa gol
Foto: Profimedia

FCSB, singura reprezentantă a României din a doua competiție inter-cluburi din Europa, se va duela cu Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles, relatează Digi Sport.

La doar o zi distanță, cei de la UEFA au publicat programul complet din faza ligii din Europa League, iar „roș-albaștrii” au aflat ordinea de disputare a partidelor, datele de disputare a meciurilor și orele de joc.

Așadar, FSCB va lua startul în faza principală împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, într-o partidă care se va desfășura pe terenul batavilor.

Pe teren propriu, pe „Arena Națională”, campioana en-titre a României va găzdui dueluri tari cu Young Boys, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce.

Programul complet:

  • 25 septembrie, ora 19:45 - Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, ora 19:45 - FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, ora 19:45 - FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, ora 19:45 - FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, ora 22:00 - Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, ora 22:00 - FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie, ora 22:00 - Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie, ora 22:00 - FCSB - Fenerbahce

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
fulger furtuna
4
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
amara
5
Incendiul uriaș de la Amara a fost stins. Pompierii au acționat cu ajutorul roboților
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Digi Sport
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de...
pacient de la psihiatrie lasat pe strada
Pacienți de la Psihiatrie, abandonați pe străzi de autorități. Cazul...
dragon’s teeth
Lituania baricadează granița cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad...
Greta Thunberg
Greta Thunberg pleacă din nou spre Gaza, la bordul unei flotile cu...
Ultimele știri
Universitatea Craiova și-a aflat programul complet în Conference League. Oltenii încep faza principală în deplasare
Celebrul chef britanic Gordon Ramsay dezvăluie că a fost operat pentru cancer de piele: „Vă promit că nu e un lifting facial”
Impactul sindromului post-Covid-19 asupra calităţii vieţii, comparabil cu boala Parkinson şi AVC, potrivit experţilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
SuperLiga Romania 2024-2025 : FCSB-Universitatea Craiova
Tragere la sorți. Cu cine joacă FCSB în Europa League: adversare și programul meciurilor
faza de joc din fcsb - aberdeen
FCSB a învins Aberdeen la București și s-a calificat în faza principală a Europa League
Aberdeen v Steaua BucharestEuropa League21/08/2025.Play-Off
Europa League. Egal pentru FCSB în deplasare cu Aberdeen și calificarea se joacă la București
faze de joc din meciul braga - cfr cluj
CFR Cluj, eliminată din Europa League de Sporting Braga. Ardelenii vor continua în Conference League
faza de joc din meciul fcsb - drita
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins și în deplasare pe FC Drita
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Fanatik.ro
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
Adevărul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Newsweek
Bolojan, pas în spate: Magistrații ies la pensie tot la 47 ani. Când le crește vârsta de pensionare
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie