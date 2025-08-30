Programul FCSB în Europa League. Campioana României joacă primul meci în Olanda

FCSB, singura reprezentantă a României din a doua competiție inter-cluburi din Europa, se va duela cu Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles, relatează Digi Sport.

La doar o zi distanță, cei de la UEFA au publicat programul complet din faza ligii din Europa League, iar „roș-albaștrii” au aflat ordinea de disputare a partidelor, datele de disputare a meciurilor și orele de joc.

Așadar, FSCB va lua startul în faza principală împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, într-o partidă care se va desfășura pe terenul batavilor.

Pe teren propriu, pe „Arena Națională”, campioana en-titre a României va găzdui dueluri tari cu Young Boys, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce.

Programul complet:

25 septembrie, ora 19:45 - Go Ahead Eagles - FCSB

2 octombrie, ora 19:45 - FCSB - Young Boys

23 octombrie, ora 19:45 - FCSB - Bologna

6 noiembrie, ora 19:45 - FC Basel - FCSB

27 noiembrie, ora 22:00 - Steaua Roșie - FCSB

11 decembrie, ora 22:00 - FCSB - Feyenoord

22 ianuarie, ora 22:00 - Dinamo Zagreb - FCSB

29 ianuarie, ora 22:00 - FCSB - Fenerbahce

