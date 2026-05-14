Teodor Niţă, procurorul vizat de percheziţii făcute de Parchetul ICCJ: Nu există nicio acuzaţie. Nici măcar martor nu sunt

Procurorul Teodor Niță. Sursa: captură video

Procurorul Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, vizat de percheziţiile făcute miercuri de procurorii Parchetului General, spune că nu există nicio acuzaţie pe numele său şi că nu are nicio calitate în acest dosar, nici măcar cea de martor.

Teodor Niţă a declarat jurnaliştilor, la finalul percheziţiilor, că anchetatorii au venit cu toate autorizările necesare şi s-au purtat impecabil, fără a găsi nimic.

„A venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural. Au plecat aşa cum au venit. Nu au găsit bonus sau altceva. Nu există nicio formă de acuzaţie” a spus Niţă, potrivit News.ro.

El a menţionat că lucrează la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, este asociat cu această instituţie şi de aceea ar fi fost reprezentativ să fie verificat.

Niţă a adăugat că nu va merge să dea declaraţii.

„Nici măcar martor nu sunt. S-au verificat existenţa sau non-existenţa unor acte, documente, care nu ar fi avut legătură cu activitatea de serviciu. S-a constatat că nu există aşa ceva. Nu sunt nici martor, sunt ca orice cetăţean al României, persoană care a fost verificată, s-au terminat verificările şi dumnealor s-au dus la drumul lor. Nu sunt citat, nu sunt acuzat, nu am nicio legătură”, a spus procurorul.

Procurorii Parchetului General au făcut, miercuri, 13 percheziţii într-un dosar de trafic de influenţă şi alte infracţiuni de corupţie, care ar fi fost comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026. Au fost vizate atât domiciliile unor persoane, cât şi instituţii publice.

„În cursul zilei de 13 mai 2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală au coordonat punerea în executare a 13 mandate de percheziţie domiciliară. Percheziţiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor instituţii publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie", a anunţat, miercuri seară, Parchetul General, într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, faptele ar fi fost comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026.

„În cadrul acestor activităţi sunt vizate mai multe persoane, faţă de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracţională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte şi participaţia fiecăreia dintre acestea", au precizat procurorii Parchetului General.

Potrivit surselor Digi24, un alt procuror vizat de percheziți este Gigi Valentin Ștefan.

Numele celor doi magistrați apar într-un dosar din anul 2022. La sfîrșitul acelui an, judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu, care l-au condamnat la şase ani închisoare pentru corupţie pe Lucian Duţă, fost preşedinte al CNAS, au fost excluse din magistratură. Printre acuzațiile aduse celor două este și faptul că în motivarea acelei condamnări scrie că procurorii de la Parchetul Curții de Apel Gigi Valentin Ştefan și Teodor Niță ar fi încercat să îl ajute pe Lucian Duță să scape de acuzațiile aduse.

