Cazul lui Alex, copilul din localitatea sibiană Sebeșu de Jos dispărut în pădure și găsit în viață după căutări care au durat ore întregi și la care au participat sute de salvatori, a adus în atenție o problemă. În România, un copil este declarat dispărut în fiecare oră, iar, deși tehnologia permite localizarea unui telefon mobil, oamenii legii susțin că nu pot accesa aceste informații în absența unui mandat. Astfel, salvatorii recurg la metodele convenționale.

„De când mi-a dispărut fata, doamne, doamne. Parcă a intrat în pământ”.

În 2025 au fost înregistrate oficial peste 10.000 de cazuri de dispariție, iar la finalul anului peste 500 erau încă active. Conform procedurii, Poliția intră în stare maximă de alertă imediat după raportarea unei dispariții. Totuși, aceasta este veche de două decenii, prevede tehnici calificate de salvatori drept „depășite”.

Salvatorii solicită o lege dedicată, care să permită localizarea imediată a telefonului mobil. În prezent, acest lucru este posibil cu mandat doar în cazurile de răpire.

„Din păcate, ne confruntăm foarte des cu astfel de situații când părinții ne relatează faptul că «A plecat copilul de acasă, nu mai știm nimic despre el. Are un telefon mobil asupra lui, nu răspunde la telefon». Subliniez faptul că la acest moment noi nu putem localiza telefonul copilului respectiv. Regulamentul de ordine interioară ar trebui updatat, având în vedere noua realitate socială. Fiecare copil are un telefon mobil, are un cont pe o rețea de socializare și ar putea crea premisele unor instrumente care să ne ajute pe noi, polițiștii, să desfășurăm activități cât mai eficiente pentru găsirea copiilor”, a explicat Alexandru Bălan, adjunct IPJ Ilfov.

În zilele noastre, operațiunile pentru găsirea copiilor dispăruți se bazează pe căutări la pas, cu zeci de oamenii care cercetează kilometri întregi, ajutați de drone și câini de urmă. Aceeași procedură se aplică și în cazuri extrem de periculoase, în care sunt dați dispăruți copii foarte mici cu probleme de sănătate sau pierduți pe munte, în păduri pline de animale sălbatice.

„Pot să vă dau cu titlu de exemplu o dispariție a unui copil de anul acesta dintr-o localitate din Ilfov. El a plecat de la o petrecere în jurul orei 4.00 dimineața cu gândul de a se deplasa către casă. Părinții ne-au alarmat în jurul orei 5.00 dimineața că nu a ajuns copilul. Noaptea fusese foarte frig, a fost chiar ger afară. Lângă casa respectivă se afla o pădure unde sunt și animale sălbatice. Din păcate, nu am avut posibilitatea de a accesa telefonul. Au reușit găsirea acestuia în jurul orei 7.00 dimineața, la o distanță de aproximativ cinci kilometri față de ultimul loc în care a fost văzut”, a mai declarat Alexandru Bălan.

Totuși, există și dosare de dispariții peste care s-a așternut praful în arhivele Poliției. Pentru mama Mădălinei Vlăsceanu, timpul s-a oprit în loc la data de 25.10.1984. Fetița ei avea doar patru ani când a dispărut din fața casei, din satul Copuzu, județul Ialomița.

„Când îmi aduc aminte, doamne ferește, zic că ieri s-a întâmplat. În noaptea aia n-a dormit. A luat-o cineva”.

Ziua care i-a schimbat complet viața a început ca oricare alta. Mădălina Vlăsceanu ieșea la poartă unde aștepta ca educatoarea să o ducă la grădiniță. Bunica a lăsat-o pe o bancă, acela fiind și ultimul loc în care a fost văzută.

„(...) Mădălina, culcă-te pe pernă, mamă. «Nu, mami, nu pot să dorm, nu pot să dorm». Și apoi la ziuă a luat-o somnul și eu am plecat la câmp”, a mărturisit femeia.

Unii vecini au spus că au văzut-o pe fetiță plângând pe bancă, alții că a fost urcată într-o mașină.

„A trecut o femeie, că făceam niște colaci la altă femeie, și ea plângea la poartă. «De ce plângi, Mădălina? Păi, lasă-mă în pace»”.

Părinții au început propriile căutări în împrejurimi, iar poza fetei era în toate ziarele.

„Fetița este blondă, are ochii albaștri. În ziua respectivă purta o căciuliță roz din finet, un flanel împletit manual, pantalon de trening și era încălțată cu papuci gri. Trimit și poza alăturată, în speranța unei vești mai bune”, se arată în descrierea unui anunț dat la ziar.

Dosarul Mădălinei a fost clasat. Patru decenii mai târziu, România nu are încă o lege dedicată disparițiilor de copii. În Italia, Franța ori Spania, autoritățile intervin imediat, iar instituțiile sunt obligate să coopereze.

