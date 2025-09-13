Gloria Bistriţa, a doua victorie în grupa A a Ligii Campionilor, în deplasare, cu DVSC Debrecen

Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia ungară DVSC Debrecen, scor 34-33 (15-15), în etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat cu 5 secunde înainte de final, direct din repunere de la mijlocul terenului.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Toublanc 11 goluri, Tovizi 4, Thorleifsdottier 4, pentru DVSC Debrecen, respectiv Nusser 6, Fujita 6, Delgado 4, pentru Gloria Bistriţa.

După ce în prima etapă jucătoarele lui Carlos Viver au trecut acasă de Storhamar, scor 29-26, Bistrița a produs surpriza și s-a impus și în Ungaria.

Deși Gloria a început rău meciul de la Debrecen, fiind condusă la 5 goluri diferență, formația lui Carlos Viver a reușit să revină treptat în meci. Bistrița a egalat la 15 până în pauză. Imediat după startul reprizei a doua, Gloria a trecut în avantaj pentru prima oară, scrie Digi Sport.

Echipa din România a continuat să crească nivelul handbalistic și s-a distanțat pe tabelă, scor 23-19. Pe final, Debrecen a reușit să egaleze, iar meciul a fost decis în ultimele secunde.

Lorena Ostase a marcat de la centrul terenului cu 7 secunde înainte de final, iar Bistrița a câștigat cel de-al doilea meci din Liga Campionilor.

În etapa inaugurală din grupa A, Gloria a învins campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26, astfel că are 4 puncte în clasament, informează News.ro.

Runda a II-a mai programează disputele dintre Metz Handball – Borussia Dortmund, Gyor ETO – Team Esbjerg şi Storhamar Handball Elite - Buducnost Podgorica.

Liga Campionilor intră în pauză două săptămâni, interval în care se reunesc echipele naţionale, România urmând a juca două meciuri amicale cu campioana mondială Franţa, în 18 şi 20 septembrie, la Oradea.

În etapa a III-a, Gloria Bistriţa va juca pe teren propriu, cu Metz Handball, în 28 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.

