Live TV

Gloria Bistriţa, a doua victorie în grupa A a Ligii Campionilor, în deplasare, cu DVSC Debrecen

Data publicării:
jucatoarele de la gloria bistrita se bucura
Foto: Profimedia

Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia ungară DVSC Debrecen, scor 34-33 (15-15), în etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat cu 5 secunde înainte de final, direct din repunere de la mijlocul terenului.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Toublanc 11 goluri, Tovizi 4, Thorleifsdottier 4, pentru DVSC Debrecen, respectiv Nusser 6, Fujita 6, Delgado 4, pentru Gloria Bistriţa.

După ce în prima etapă jucătoarele lui Carlos Viver au trecut acasă de Storhamar, scor 29-26, Bistrița a produs surpriza și s-a impus și în Ungaria.

Deși Gloria a început rău meciul de la Debrecen, fiind condusă la 5 goluri diferență, formația lui Carlos Viver a reușit să revină treptat în meci. Bistrița a egalat la 15 până în pauză. Imediat după startul reprizei a doua, Gloria a trecut în avantaj pentru prima oară, scrie Digi Sport.

Echipa din România a continuat să crească nivelul handbalistic și s-a distanțat pe tabelă, scor 23-19. Pe final, Debrecen a reușit să egaleze, iar meciul a fost decis în ultimele secunde.

Lorena Ostase a marcat de la centrul terenului cu 7 secunde înainte de final, iar Bistrița a câștigat cel de-al doilea meci din Liga Campionilor.

În etapa inaugurală din grupa A, Gloria a învins campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26, astfel că are 4 puncte în clasament, informează News.ro.

Runda a II-a mai programează disputele dintre Metz Handball – Borussia Dortmund, Gyor ETO – Team Esbjerg şi Storhamar Handball Elite - Buducnost Podgorica.

Liga Campionilor intră în pauză două săptămâni, interval în care se reunesc echipele naţionale, România urmând a juca două meciuri amicale cu campioana mondială Franţa, în 18 şi 20 septembrie, la Oradea.

În etapa a III-a, Gloria Bistriţa va juca pe teren propriu, cu Metz Handball, în 28 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
erika kirk
5
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Au semnat actele: Maria Sharapova și-a vândut ”bijuteria” cu 25 de milioane de euro și se mută
Digi Sport
Au semnat actele: Maria Sharapova și-a vândut ”bijuteria” cu 25 de milioane de euro și se mută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
Dronă depistată în spațiul aerian al României: două avioane F-16...
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente: Se...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONSULTARI CU PARTIDELE - 19 IUN 2025
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, anunț despre drona rusească...
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună...
Ultimele știri
Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite într-o explozie la o cafenea din Madrid
De la prietenul lui Vladimir Putin la vecinul rece al lui Volodimir Zelenski. Viața politică dublă a premierului slovac Robert Fico
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
SuperLiga Romania 2024-2025 : FCSB-Universitatea Craiova
FCSB și-a aflat adversara din turul 3 preliminar al Champions League
jucatori de la fcsb
FCSB a învins-o pe Inter Club d'Escaldes în primul tur preliminar al Champions League
River Plate defender Marcos Acuna (21) is held back by teammates and staff members following a loss to FC Inter Milan in a group stage match of the 2025 FIFA Club World Cup
Încăierare pe teren după meciul Inter Milano - River Plate. Ce a făcut Chivu
jucatoare de la nationala de handbal feminin a romaniei
România, în grupă cu Danemarca, Japonia şi Croaţia, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
profimedia-0986090435
Istvan Kovacs va arbitra finala Ligi Campionilor la fotbal. Alți trei români vor fi în echipa de arbitraj. Meciul are loc pe 31 mai
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții...
Adevărul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului...
Playtech
Cum pot obţine românii din Germania 300 de euro? Acte necesare şi condiţii
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
„Războiul este mai aproape decât pare”. Mesajul tulburător al unui soldat polonez care a plecat să lupte în...
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea