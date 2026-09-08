Începe Champions League. Duel de foc pentru Interul lui Chivu. Meciurile din prima etapă se vor disputa pe parcursul a trei zile

Liga Campionilor începe cu meciurile din prima etapă a grupei principale, care se vor desfăşura pe parcursul a trei zile: marţi, miercuri, joi, de la ora 22.00:
Marţi:
AEK Aena - LASK (19:45, Digi Sport 1)
Club Brugge - Aston Villa (19:45, Digi Sport 2)
Borussia Dortmund - Villarreal (22:00, Digi Sport 3)
FC Porto - Manchester City (22:00, Digi Sport 2)
Lille - Real Betis (22:00, Digi Sport 4)
Real Madrid - Inter Milano (22:00, Digi Sport 1)
Miercuri:
FC Barcelona - Feyenoord (19:45, Digi Sport 1)
VfB Stuttgart - Viking (19:45, Digi Sport 2)
Liverpool - Atlético Madrid (22:00, Digi Sport 1)
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava (22:00, Digi Sport 3)
Sporting Lisabona - Galatasaray (22:00, Digi Sport 4)
Napoli – Arsenal (22:00, Digi Sport 2)
Joi:
Fenerbahçe - AS Roma (19:45, Digi Sport 1)
PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk (19:45, Digi Sport 3)
Como - Leipzig (22:00, Digi Sport 3)
Bayern München - Bodø/Glimt (22:00, Digi Sport 1)
Manchester United - Sabah (22:00, Digi Sport 2)
Slavia Praha - Lens (22:00, Digi Sport 4)
Editor : Sebastian Eduard