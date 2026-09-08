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Începe Champions League. Duel de foc pentru Interul lui Chivu. Meciurile din prima etapă se vor disputa pe parcursul a trei zile

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Din articol
Marţi: Miercuri: Joi:

Liga Campionilor începe cu meciurile din prima etapă a grupei principale, care se vor desfăşura pe parcursul a trei zile: marţi, miercuri, joi, de la ora 22.00:

Marţi:

AEK Aena - LASK (19:45, Digi Sport 1)

Club Brugge - Aston Villa (19:45, Digi Sport 2)

Borussia Dortmund - Villarreal (22:00, Digi Sport 3)

FC Porto - Manchester City (22:00, Digi Sport 2)

Lille - Real Betis (22:00, Digi Sport 4)

Real Madrid - Inter Milano (22:00, Digi Sport 1)

Miercuri:

FC Barcelona - Feyenoord (19:45, Digi Sport 1)

VfB Stuttgart - Viking (19:45, Digi Sport 2)

Liverpool - Atlético Madrid (22:00, Digi Sport 1)

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava (22:00, Digi Sport 3)

Sporting Lisabona - Galatasaray (22:00, Digi Sport 4)

Napoli – Arsenal (22:00, Digi Sport 2)

Joi:

Fenerbahçe - AS Roma (19:45, Digi Sport 1)

PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk (19:45, Digi Sport 3)

Como - Leipzig (22:00, Digi Sport 3)

Bayern München - Bodø/Glimt (22:00, Digi Sport 1)

Manchester United - Sabah (22:00, Digi Sport 2)

Slavia Praha - Lens (22:00, Digi Sport 4)

Editor : Sebastian Eduard

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