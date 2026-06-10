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„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri

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piloți in cabina de avion
Foto: Shutterstock

Un pilot al companiei Air Canada a fost acuzat de fraudă după ce ar fi efectuat peste 900 de zboruri, timp de aproape 17 ani, fără să deţină licenţa necesară, au anunţat marţi autorităţile canadiene.

Geoffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, a fost arestat pe 1 iunie în urma unei anchete de fraudă cunoscută sub numele de „Proiectul Icarus”, a declarat adjunctul şefului poliţiei, Nick Milinovich într-o conferinţă de presă, potrivit CBC News, relatează Anadolu şi EFE, preluate de Agerpres. 

Poliţia a afirmat că Wall şi-a început cariera în 1998 şi a devenit comandat de aeronavă în 2009, o funcţie care necesită o licenţă de pilot de transport aerian necesară pentru a comanda aeronave comerciale de călători, licenţă pe care nu a obţinut-o niciodată.

Anchetatorii susţin că a folosit licenţe de pilot false pentru a induce în eroare Air Canada şi Transport Canada, şi ulterior a încercat să ascundă fapta printr-un raport fals al poliţiei.

El se confruntă cu mai multe capete de acuzare, inclusiv fraudă de peste 5.000 de dolari, înşelăciune, folosire de documente falsificate şi deţinere de mărci contrafăcute.

Poliţia a lansat ancheta în ianuarie, după ce au fost descoperite nereguli în documentele pe care Wall le-a furnizat în timpul unei evaluări de rutină pe aeroportul Pearson.

Între 2009 şi 2025, el ar fi efectuat peste 900 de zboruri cu aeronave Boeing 767, 777 şi 787, transportând zeci de mii de pasageri şi câştigând aproape trei milioane de dolari.

Wall a deţinut, de asemenea, funcţii de conducere în cadrul Asociaţiei Piloţilor Air Canada.

Nando Iannicca, preşedintele Consiliului serviciilor de poliţie din Peel, a declarat că acuzaţiile sunt îngrijorătoare, deoarece sugerează „un efort deliberat de a eluda sistemele concepute pentru a proteja publicul”.

Editor : C.S.

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