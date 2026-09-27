România a învins Ungaria la handbal feminin

Naţionala României a obţinut duminică, la Bucureşti, medalia de bronz a Turneului F4 EHF Euro Cup, după ce a învins reprezentativa Ungariei, scor 33-30 (16-16), în finala mică. Pentru trofeu se vor duela Norvegia şi Danemarca.

Pentru România au marcat Laslo 7 goluri, Roşu 6, Ostaşe 5, Pintea 5, Mihai 2, Necula 2, Lixăndroiu 2, Szoke 2, Curmenţ 1, Kerekeş 1, iar din echipa Ungariei s-au remarcat Klujber 11 şi Simon 5.

În lotul tricolor a revenit pivotul Crina Pintea, care s-a retras din reprezentativă după Campionatul Mondial din 2023.

În finala pentru trofeu se vor duela Norvegia şi Danemarca, care au dispus în semifinale de Ungaria (27-23), respectiv de România (28-20).

Cele patru participante la Turneul F4 de la Bucureşti sunt calificate direct la turneul final al CE2026, astfel că nu au mai disputat preliminarii şi au jucat în cadrul competiţiei semioficiale EHF Euro Cup.

România s-a calificat la Turneul F4 în urma rezultatelor din grupa 1: 27-29 şi 25-45 cu Norvegia, 34-29 şi 38-34 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia.

Turneul final al CE2026 va avea loc între 3-20 decembrie. În România, Cluj-Napoca şi Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui apoi şi partide din grupele principale.

Echipele calificate în urma preliminariilor la turneul final, găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia, sunt: Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Elveţia, Insulele Feroe, Austria, Serbia, Islanda, Ucraina, Macedonia de Nord şi Grecia.

Editor : Sebastian Eduard