Serena Williams revine în tenis. Ea s-a reînregistrat pe listele antidoping și va juca în proba de dublu de la Queen's

Fostul număr 1 mondial Serena Williams, câştigătoare a 23 de titluri de Grand Slam şi absentă de pe circuit de la US Open 2022, îşi va relua cariera săptămâna viitoare la dublu la Queen's, au anunţat luni organizatorii acestui turneu londonez pe iarbă.

Serena Williams revine pe circuit la aproape un an după sora sa mai mare, Venus, care şi-a reluat cariera profesională la 45 de ani, în iulie 2025, scrie News.ro.

Ea va face pereche cu sportiva canadiană Victoria Mboko (19 ani).

Legenda tenisului, care nu a mai apărut pe circuit de la înfrângerea suferită în faţa Ajlei Tomljanovic (7-5, 6-7 [4], 6-1) în turul al treilea al US Open, acum patru ani, nu şi-a încheiat oficial cariera.

Reînregistrată pe listele antidoping din august 2025, ea are dreptul, începând din februarie, să joace din nou în meciuri oficiale. Ieşită din clasamentul WTA de mai mulţi ani, ea a solicitat o wild-card pentru a se înscrie la Queen's.

Turneul de la Londra a confirmat oficial vestea luni, la câteva minute după publicarea unui videoclip al jucătoarei pe reţelele sale de socializare, în care aceasta apare antrenându-se pe un teren de tenis în timp ce notificările se înmulţesc pe telefonul ei mobil, cu legenda „Veştile bune circulă repede”.

WTA a urmat imediat exemplul, cu mai multe postări care anunţau revenirea fostei numărul 1 mondial.

