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„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo

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grupuri misterioase de bărbați surprinși de camerele de supraveghere în timp ce coboară în sistemul de canalizare din New York
Incidentele i-au uimit pe locuitorii New Yorkului, care au început să comenteze online și să speculeze în legătură cu posibilul motiv pentru care aceste grupuri s-au aventurat în subteran. Capturi video: X
Din articol
Vânători de comori, exploratori urbani sau spărgători de bănci? „Este ceva ce nu am mai văzut niciodată”

Mai multe grupuri de bărbați îmbrăcați în salopete și echipați cu lanterne, lopeți și alte instrumente au fost surprinși de camerele de supraveghere pe străzile din New York în timp ce intrau noaptea în sistemul de canalizare în zonele Brooklyn și Queens. Surse din poliție au spus pentru CBS News că ei ar putea fi „vânători de comori” și exploratori urbani, dar motivul real din spatele acestor incidente bizare rămâne necunoscut.

Aki Jakupovic lucra noaptea în atelierul său auto din cartierul Astoria, zona Queens, când a observat trei bărbați în salopete care se îndreptau înspre o gură de canal din apropiere.

„Ne-am uitat unii la alții. Apoi, ei s-au purtat ca și când eu nici nu aș fi fost acolo”, a povestit Jakupovic pentru Washington Post.

Unul dintre bărbați a deschis capacul greu al gurii de canalizare, în timp ce o mașină care părea că îi acompaniază a oprit în apropiere cu farurile ațintite în direcția lor. Cei trei au dispărut repede, strecurându-se în subteranul orașului.

„Tipii ăștia arătau ca Țestoasele Ninja”, a spus Jakupovic, care a închis porțile garajului unde lucra, în timp ce un alt angajat a alertat poliția. „Foarte ciudat.”

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Incidentul din 5 mai a fost doar primul dintr-o serie recentă de cel puțin trei situații în care grupuri misterioase de bărbați au fost surprinse de camerele de supraveghere în timp ce intrau în (și ieșeau din) sistemul de canalizare al orașului New York.

Scene similare au avut loc și în două zone din Brooklyn, acolo unde cel puțin șase persoane au fost văzute ieșind din subteran cu lanterne și lopeți mici, fugind apoi „într-o mașină necunoscută și într-o direcție necunoscută”, potrivit poliției.

Vânători de comori, exploratori urbani sau spărgători de bănci?

Până acum, niciuna dintre aceste persoane nu a fost arestată și nu a fost raportat niciun accident. „Nu există niciun pericol la adresa siguranței publice în acest moment”, a transmis poliția din New York, care a precizat însă că „intrarea în sistemul de canalizare este atât ilegală, cât și extrem de periculoasă”.

Incidentele i-au uimit pe locuitorii New Yorkului, care au început să comenteze online și să speculeze în legătură cu posibilul motiv pentru care aceste grupuri s-au aventurat în subteran.

Ar putea fi exploratori urbani în căutare de bijuterii și alte obiecte prețioase pierdute, care au ajuns în canalizare? Sau ei sapă tuneluri în subteran în încercarea de a sparge o bancă?

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„Acestea sunt locuri îngrozitoare care necesită multă planificare și dedicare ca să le poți explora în siguranță”, a explicat Steve Duncan, un fost explorator urban. „Nu faci toate aceste lucruri pentru o șansă infimă de a găsi un cercel cu diamant.”

„Motivul adevărat este să vezi ceva nou sau să explorezi orașul într-un mod nou”, a mai spus Duncan pentru The Independent. „Aceasta este adevărata atracție.”

„Este ceva ce nu am mai văzut niciodată”

Oricare ar fi motivul din spatele acestor acțiuni, oficialii locali au avertizat că este o idee foarte proastă ca locuitorii orașului să se aventureze în rețeaua complexă de canale a orașului New York, formată din conducte care se întind pe o distanță totală de 12.000 de kilometri, 152.000 de bazine de colectare și 95 de stații de pompare a apelor uzate.

Există multe pericole în subteran. Gaze potențial letale, suprafețe instabile, riscul de inundație, spații strâmte. „Din aceste motive, membrii publicului nu ar trebui niciodată să intre într-o conductă, în canalele de scurgere, în bazinele de colectare, în gurile de canalizare sau în deversoare”, a spus Rob Wolejsza, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Protecția Mediului din New York.

O femeie de 56 de ani a murit în Manhattan, luna trecută, după ce a ieșit din mașina parcată și a căzut printr-o gură de canalizare fără capac.

În 2015, poliția a arestat trei vânători de comori care au fost prinși în timp ce încercau să iasă din canalizare în cartierul East Flatbush. Grupul se aventurase în subteran, aparent, în căutare de obiecte de valoare.

„Dumnezeu știe ce căutau ei acolo”, a spus William J. Bratton, comisarul de poliție de la acea vreme. „Știu cu siguranță că eu nu m-aș fi târât sub nicio formă prin canalele din New York.”

În luna aprilie, poliția a arestat alți trei bărbați în cartierul Bensonhurst din Brooklyn, după ce martorii au raportat faptul că grupul a coborât în canalizare.

Incidentul bizar cu exploratorii canalelor din Astoria încă îl uimește pe Jakupovic. „Este ceva ce nu am mai văzut niciodată. Sunt acolo în fiecare zi, dar nu mă așteptam la așa ceva.”

Editor : Raul Nețoiu

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