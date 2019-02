Simona Halep, declarație emoționantă înaintea meciurilor din FedCup: „Voi juca întotdeauna cu toată inima pentru ţara mea”

Simona Halep, locul 3 WTA, aflată la Ostrava pentur întâlnirea cu Cehia, a declarat că va evolua întotdeauna cu toată inima pentru echipa de Cupa Federaţiei a României.

„Este a doua oară la rând când întâlnim Cehia în Grupa Mondială (n.r. - precedenta întâlnire a fost în 2016) şi o să fie foarte, foarte greu. Ele au atât de multă experienţă şi este întotdeauna dificil să dai piept cu campioanele, dar noi avem o echipă puternică. Sunt fericită că joc în această echipă, care nu are doar un lider - are egalitate - şi sper să-mi pot câştiga meciurile mele, să ajut echipa şi să contribui la victorie. Este frumos să fiu într-o echipă, nu jucăm de multe ori într-o echipă. Este un spirit bun şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Avem o foarte frumoasă atmosferă şi mă bucur foarte mult de fiecare dată când joc pentru România. Voi juca întotdeauna cu toată inima pentru ţara mea”, a declarat ea, potrivit site-ului oficial al FedCup.

Întâlnirea Cehia – România este programată sâmbătă şi duminică la Ostrava, în sferturile de finală ale Grupei Mondiale a Cupei Federaţiei.

Cehia, deţinătoarea trofeului, a triumfat de şase ori în FedCup în ultimii opt ani, câştigând 13 din ultimele 14 întâlniri, de zece ori la rând pe teren propriu, unde este neînvinsă din 2009.

