50 de europarlamentari cer o anchetă privind Premiul FIFA pentru Pace acordat de Gianni Infantino lui Donald Trump

Premiul FIFA pentru Pace continuă să genereze controverse şi a stârnit o nouă reacţie, de data aceasta una politică. Într-o scrisoare adresată FIFA, 50 de membri ai Parlamentului European îndeamnă organismul care conduce fotbalul mondial să investigheze circumstanţele în care această distincţie i-a fost acordată lui Donald Trump, relatează News.ro.

Într-o scrisoare datată luni şi trimisă Comitetului de Etică al FIFA, 50 de europarlamentari din 13 ţări diferite „îndeamnă Comitetul de Etică al FIFA să desfăşoare, cu cea mai mare rapiditate şi sinceritate”, ancheta solicitată de organizaţia pentru drepturile omului FairSquare încă din decembrie 2025.

Europarlamentarii, în principal social-democraţi, liberali şi ecologişti, consideră că solicitarea lor „reprezintă o oportunitate pentru FIFA de a-şi demonstra angajamentul faţă de neutralitatea politică, transparenţă şi responsabilitate” prin a face lumină asupra circumstanţelor acordării Premiului FIFA pentru Pace de către Gianni Infantino lui Donald Trump.

Iniţiativa celor 50 de oameni politici, conduşi de irlandezul Barry Andrews, olandeza Lara Wolters şi danezul Niels Fuglsang, se aliniază eforturilor ONG-ului FairSquare. Organizaţia britanică îl acuză pe şeful FIFA că şi-a încălcat obligaţia de neutralitate, aşa cum este stipulată în articolul 15 din Codul deontologic al FIFA, pentru a-l favoriza pe preşedintele american.

Dacă această încălcare ar fi dovedită, ar putea fi însoţită de o amendă de cel puţin 10.000 de franci elveţieni, precum şi de o interdicţie de până la doi ani de a se angaja în orice activitate legată de fotbal.

FairSquare consideră că prin comportamentul său, Infantino ameninţă „integritatea şi reputaţia fotbalului şi a FIFA în sine”.

Pe lângă cei 50 de membri ai Parlamentului European, ONG-ul continuă să fie sprijinit în eforturile sale de Federaţia Norvegiană de Fotbal, singura dintre cele 211 naţiuni membre ale FIFA care susţine iniţiativa.

În acest moment nu există un răspuns FIFA la controversa din jurul Premiului său pentru Pace.

Editor : Liviu Cojan