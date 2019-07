VIDEO. Simona Halep și Ion Țiriac comentează finala de la Wimbledon 2019

Simona Halep şi Ion Ţiriac au comentat, în fața a zeci de mii de spectatori, finala de la Wimbledon 2019, proiectată pe un ecran uriaș în cadrul evenimentului organizat, miercuri, pe Arena Naţională, în care campioana de la All England Club şi-a prezentat trofeul cucerit. Simona Halep a rememorat scenele-cheie ale partidei istorice cu Serena Williams și a dezvăluit gândurile care o animau în acele momente.

Ion Ţiriac a prezentat contextul imaginilor proiectate, iar Simona Halep a dezvăluit câteva dintre „secretele” care au ajutat-o să câștige.

„Am văzut multe finale, vreo 20. Am văzut şi alte două finale ale unui român, care s-a hotărât să le facă cadou altor jucători, nu a vrut să le câştige el. Dar nu poţi şi nu ar fi drept să nu-l numeşti pe Ilie Năstase. Eu am păşit pe terenul ăla central de acolo, e adevărat jucând doar dublu. E deosebit de orice alt teren central, nu numai pentru verdele care este acolo, ci pentru această tradiţie care are 150 de ani. Nu schimbă nimic, aşa rămâne. Eu am hotărât să o rog pe Simona - și ea a acceptat - să mai trecem încă o dată prin această finală. Cu rugămintea ca Simona, onestă şi sinceră, să ne spună fiecare acest moment prin care vom trece. Nici eu nu ştiu Simona pe dinăuntru - nu Simona dinafară - cea care a stat 55 de minute, spre surpriza mea şi a tuturor şi eu sunt greu de surprins, cu o concentrare, cu o tehnică desăvârșită şi a adus României un trofeu pe care nu-l găseşti în fiecare zi”, a declarat Ion Ţiriac, președintele Federației Române de Tenis.

Imaginile au început cu drumul şi ieşirea celor două jucătoare pe teren. „Am fost destul de lucidă și sigură pe mine”, a comentat Simona secvența care arăta momentul în care intră pe teren. „Am vrut eu să intru prima”, a explicat ea, „intervievată” de Ion Țiriac. „Coridorul poate fi intimidant, dar nu m-am gândit la nimic, m-am gândit că am rachetele la mine, că am pantofii care trebuie”, a continuat ea.

„Am intrat prima pentru că aşa am vrut eu, să o iau eu înainte, nu este nicio regulă la Wimbledon, dar am vrut eu să plec prima. Acest coridor (n.r. - prin Loja regală) poate fi intimidant şi a fost, dar am avut ocazia să joc pe Central de mai multe ori şi am tot mers, nu m-am gândit la nimic despre meci, m-am gândit că am rachetele în thermobag, că sunt pregătite, pantofii de sport care trebuie şi trebuie să mă duc şi să joc meciul”, a explicat Halep.

Ion Țiriac a reamintit despre adversara Simonei Halep, Serena Williams, că este singura jucătoare care a servit cu 200 de km/h, o performanță pe care nici măcar Djokovic și Federer nu au reușit-o în finala băieților.

Pe ecran au urmat mai multe momente din timpul finalei, timp de aproape 45 de minute (partida a durat 55 de minute, a doua cea mai scurtă din istoria Wimbledonului), şi Simona Halep a comentat ce a gândit şi cum a abordat punctele respective. Simona Halep a mărturisit că după primul set, deşi îl câştigase, nu se gândea la victorie. Abia în setul al doilea, la 5-2, a fost încredințată că va putea să câștige.

Iată secvențele finalei de la Wimbledon comentate de Ion Țiriac și Simona Halep:

(VIDEO1. Simona Halep şi Ion Ţiriac comentează finala de la Wimbledon 2019)

(VIDEO2. Simona Halep și Ion Țiriac comentează finala de la Wimbledon 2019)

